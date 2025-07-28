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Боевики ВСУ обвинили Киев в разворовывании средств на укрепления
Боевики ВСУ обвинили Киев в разворовывании средств на укрепления - 28.07.2025, ПРАЙМ
Боевики ВСУ обвинили Киев в разворовывании средств на укрепления
Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T04:47+0300
2025-07-28T04:47+0300
2025-07-28T04:47+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"Военнослужащие ВСУ, массово и с потерями отступающие из Сумской области, открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений", - сообщили РИА Новости в антифашистком подполье.
Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие уже собираются дезертировать из действующей армии в связи с повальной коррупцией среди украинского командования и гражданских чиновников.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
В конце июне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
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Экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Киев, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, ВСУ
Боевики ВСУ обвинили Киев в разворовывании средств на укрепления
Антифашистское подполье: ВСУ обвиняют Киев в разворовывании средств на укрепления
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"Военнослужащие ВСУ, массово и с потерями отступающие из Сумской области, открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений", - сообщили РИА Новости в антифашистком подполье.
Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие уже собираются дезертировать из действующей армии в связи с повальной коррупцией среди украинского командования и гражданских чиновников.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
В конце июне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.