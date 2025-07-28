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В Чехии оценили соглашение между ЕС и США

В Чехии оценили соглашение между ЕС и США - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Чехии оценили соглашение между ЕС и США

Соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум возможного, которого можно было достичь на данный момент, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T01:55+0300

2025-07-28T01:55+0300

2025-07-28T01:55+0300

экономика

мировая экономика

сша

чехия

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

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ПРАГА, 28 июл - ПРАЙМ. Соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум возможного, которого можно было достичь на данный момент, заявил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, комментируя заключенную в воскресенье сделку между США и ЕС. "Принципиальное соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум, которого можно достичь на данный момент. И хотя я по-прежнему убежден, что пошлины не решат проблему, это важнейшие торговые и инвестиционные отношения в мире, и я лично приветствовал бы создание беспошлинного союза. Соглашение принесет бизнесу фундаментальную стабильность и предсказуемость. Минпроморг продолжит делать все возможное, чтобы помочь чешским экспортерам добиться успеха за рубежом", - написал чешский министр в соцсети Х. В воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.

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мировая экономика, сша, чехия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес