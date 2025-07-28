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В Чехии оценили соглашение между ЕС и США - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Чехии оценили соглашение между ЕС и США
В Чехии оценили соглашение между ЕС и США - 28.07.2025, ПРАЙМ
В Чехии оценили соглашение между ЕС и США
Соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум возможного, которого можно было достичь на данный момент, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T01:55+0300
2025-07-28T01:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
чехия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
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ПРАГА, 28 июл - ПРАЙМ. Соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум возможного, которого можно было достичь на данный момент, заявил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, комментируя заключенную в воскресенье сделку между США и ЕС. "Принципиальное соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум, которого можно достичь на данный момент. И хотя я по-прежнему убежден, что пошлины не решат проблему, это важнейшие торговые и инвестиционные отношения в мире, и я лично приветствовал бы создание беспошлинного союза. Соглашение принесет бизнесу фундаментальную стабильность и предсказуемость. Минпроморг продолжит делать все возможное, чтобы помочь чешским экспортерам добиться успеха за рубежом", - написал чешский министр в соцсети Х. В воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
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мировая экономика, сша, чехия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЧЕХИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
01:55 28.07.2025
 
В Чехии оценили соглашение между ЕС и США

Глава Минпромторга Чехии Влчек назвал соглашение между ЕС и США максимумом возможного

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ПРАГА, 28 июл - ПРАЙМ. Соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум возможного, которого можно было достичь на данный момент, заявил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, комментируя заключенную в воскресенье сделку между США и ЕС.
"Принципиальное соглашение между ЕС и США, включающее фиксированные 15-процентные пошлины, - это максимум, которого можно достичь на данный момент. И хотя я по-прежнему убежден, что пошлины не решат проблему, это важнейшие торговые и инвестиционные отношения в мире, и я лично приветствовал бы создание беспошлинного союза. Соглашение принесет бизнесу фундаментальную стабильность и предсказуемость. Минпроморг продолжит делать все возможное, чтобы помочь чешским экспортерам добиться успеха за рубежом", - написал чешский министр в соцсети Х.
В воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЧЕХИЯУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕС
 
 
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