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Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь - 28.07.2025, ПРАЙМ
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь, заявил на совместной с лидерами Таиланда и Камбоджи пресс-конференции по... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:40+0300
2025-07-28T13:40+0300
2025-07-28T13:40+0300
политика
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БАНГКОК, 28 июл – ПРАЙМ. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь, заявил на совместной с лидерами Таиланда и Камбоджи пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. "Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое - немедленное прекращение огня безо всяких условий, вступающее в силу в 24.00 по местному времени... сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", - сказал он, зачитав текст совместного пресс-релиза сторон переговоров. "И второе: организация неформальной встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 07.00 по местному времени 29 июля 2025 года", - добавил глава правительства Малайзии, являвшийся посредником в переговорах сторон.
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таиланд, камбоджа, малайзия, переговоры, прекращение огня
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, МАЛАЙЗИЯ, переговоры, прекращение огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь
Таиланд и Камбоджа по итогам переговоров договорились о прекращении огня в полночь
БАНГКОК, 28 июл – ПРАЙМ. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь, заявил на совместной с лидерами Таиланда и Камбоджи пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое - немедленное прекращение огня безо всяких условий, вступающее в силу в 24.00 по местному времени... сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", - сказал он, зачитав текст совместного пресс-релиза сторон переговоров.
"И второе: организация неформальной встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 07.00 по местному времени 29 июля 2025 года", - добавил глава правительства Малайзии, являвшийся посредником в переговорах сторон.
СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня