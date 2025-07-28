https://1prime.ru/20250728/dollar-860028029.html

Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей

Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей - 28.07.2025, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T13:27+0300

2025-07-28T13:27+0300

2025-07-28T13:27+0300

экономика

доллар

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. К 13.23 мск курс доллара растёт на 64 копейки относительно предыдущего закрытия, - до 79,92 рублей. А минутами ранее он повышался до 80,01 рубля, максимума c 27 мая. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

https://1prime.ru/20250728/evro-860025629.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок