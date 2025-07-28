https://1prime.ru/20250728/dollar-860028029.html
Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей
Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей - 28.07.2025, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:27+0300
2025-07-28T13:27+0300
2025-07-28T13:27+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. К 13.23 мск курс доллара растёт на 64 копейки относительно предыдущего закрытия, - до 79,92 рублей. А минутами ранее он повышался до 80,01 рубля, максимума c 27 мая. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
https://1prime.ru/20250728/evro-860025629.html
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доллар, рынок
Расчетный курс доллара впервые с мая поднялся выше 80 рублей
Внебиржевой курс доллара впервые с 27 мая поднялся выше 80 рублей
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов.
К 13.23 мск курс доллара растёт на 64 копейки относительно предыдущего закрытия, - до 79,92 рублей. А минутами ранее он повышался до 80,01 рубля, максимума c 27 мая.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем