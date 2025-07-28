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Эксперты ожидают дальнейшего роста расчетного курса доллара к рублю

Эксперты ожидают дальнейшего роста расчетного курса доллара к рублю - 28.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты ожидают дальнейшего роста расчетного курса доллара к рублю

Основной причиной роста внебиржевого курса доллара стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ, при этом он продолжит рост и до конца года, считают опрошенные РИА... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:40+0300

2025-07-28T15:40+0300

2025-07-28T15:40+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основной причиной роста внебиржевого курса доллара стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ, при этом он продолжит рост и до конца года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в понедельник расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднимался до 80,01 рубля, максимума с 27 мая. "После пятничного решения ЦБ о снижении ставки рубль получил дополнительный импульс к ослаблению. На внебиржевом рынке этот импульс проявляется быстрее, чем на рынке биржевом", - рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Риторика ЦБ отличается от того, что ожидали банки и открытый рынок, однако тенденция к смягчению подтверждена, а это является негативом для крепкого рубля, отметил старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. В дальнейшем рост курса доллара будет зависеть от геополитической ситуации, доллар может достичь в ближайшие недели 82 рублей и оставаться в диапазоне 80-82 рубля, считает главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. "Если мы увидим дальнейшее снижение ставки как минимум до 15-16% до конца года, то на внебиржевом рынке курс может быть в диапазоне 81,5-82 рубля" - добавляет Абелев. К концу года курс доллара может быть у отметки в 87,1 рубля, ожидает старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков.

https://1prime.ru/20250728/dollar-860028029.html

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