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Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая
Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая - 28.07.2025, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 20 мая, следует из данных торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T17:06+0300
2025-07-28T17:12+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 20 мая, следует из данных торгов.К 17.05 мск курс доллара рос на 1,93 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,21 рубля, обновляя максимумы более чем за два месяца.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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доллар, рынок
Экономика, доллар, Рынок
17:06 28.07.2025 (обновлено: 17:12 28.07.2025)
 
Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая

Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 20 мая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 20 мая, следует из данных торгов.
К 17.05 мск курс доллара рос на 1,93 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,21 рубля, обновляя максимумы более чем за два месяца.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Эксперты ожидают дальнейшего роста расчетного курса доллара к рублю
15:40
 
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