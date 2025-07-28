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Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая

Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая - 28.07.2025, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара превысил 81 рубль впервые с мая

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 20 мая, следует из данных торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:06+0300

2025-07-28T17:06+0300

2025-07-28T17:12+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 20 мая, следует из данных торгов.К 17.05 мск курс доллара рос на 1,93 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,21 рубля, обновляя максимумы более чем за два месяца.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250728/dollar-860030751.html

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доллар, рынок