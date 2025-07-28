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Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник вечером

Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник вечером - 28.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник вечером

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании новостей по США, в частности статистики по рынку труда и решений... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:26+0300

2025-07-28T17:26+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании новостей по США, в частности статистики по рынку труда и решений Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 17.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,1635 доллара с 1,1742 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене рос до 148,23 иены с уровня прошлого закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,69% - до 98,32 пункта. На этой неделе также ожидается ряд важных данных по США. Так, в среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС, рынки закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла. В пятницу же станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. Трейдеры также оценивают новости вокруг торговой сделки США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники.

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доллар, рынок, сша