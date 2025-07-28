https://1prime.ru/20250728/durov-860030913.html

Павла Дурова повторно допрашивают в суде Парижа, сообщают СМИ

Павла Дурова повторно допрашивают в суде Парижа, сообщают СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ

Павла Дурова повторно допрашивают в суде Парижа, сообщают СМИ

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже в августе 2024 года, в понедельник повторно допрашивают в парижском суде, сообщает Agence... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:54+0300

2025-07-28T15:54+0300

2025-07-28T16:27+0300

франция

париж

павел дуров

telegram

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/82871/05/828710535_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_166dbf6e0a386ac13c3371d7ce886a11.jpg

ПАРИЖ, 28 июл - ПРАЙМ. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже в августе 2024 года, в понедельник повторно допрашивают в парижском суде, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник. "Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности", - сообщили агентству источники, близкие к расследованию. Сообщается, что Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл в офис двух следственных судей около 10 утра (11.00 мск) для допроса по существу, уже третьего с момента его задержания во Франции.По данным источника, знакомого с делом, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд.Также, по данным того же источника агентства, во французские суды был подан иск о "приоритетном вопросе конституционности" (QPC), а в Суд Европейского союза - прошение о досудебном решении дела.С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Павла Дурова. Ему разрешено покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.Дуров находится во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.Как указывает газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.

https://1prime.ru/20250721/telegram-859759405.html

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, париж, павел дуров, telegram, суд