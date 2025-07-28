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Павел Дуров провел на допросе в суде Парижа десять часов

Павел Дуров провел на допросе в суде Парижа десять часов - 28.07.2025, ПРАЙМ

Павел Дуров провел на допросе в суде Парижа десять часов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, который продлился почти 10 часов, передает... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:14+0300

2025-07-28T21:14+0300

2025-07-28T21:46+0300

политика

павел дуров

допрос

париж

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ПАРИЖ, 28 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, который продлился почти 10 часов, передает корреспондент РИА Новости. Дуров в сопровождении адвокатов вышел из здания трибунала Парижа около 20.00 по парижскому времени (около 21.00 мск). Он отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро проследовал к автомобилю. Два следственных судьи допрашивали Дурова по существу в третий раз с момента его задержания во Франции в августе 2024 года.Ранее, по данным источника агентства Франс Пресс, адвокаты бизнесмена подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд. Также, по информации источника агентства, во французские суды был подан иск о "приоритетном вопросе конституционности" (QPC), а в Суд Европейского союза - прошение о досудебном решении дела.С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешено покидать Францию сроком на 2 недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.Дуров находится во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.Как указывала газета Monde, после задержания Павла Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.

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павел дуров, допрос, париж