https://1prime.ru/20250728/ekonomika-860029863.html
Bloomberg подсчитало, во сколько мировой экономике обойдется торговая война
Bloomberg подсчитало, во сколько мировой экономике обойдется торговая война - 28.07.2025, ПРАЙМ
Bloomberg подсчитало, во сколько мировой экономике обойдется торговая война
Импортные пошлины в США достигли самого высокого уровня с 1930-х годов, сами же инициированные американской администрацией глобальные торговые войны обойдется... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:46+0300
2025-07-28T14:46+0300
2025-07-28T14:46+0300
экономика
bloomberg
мировая экономика
сша
ес
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
сделка
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/52/768165204_0:152:1500:996_1920x0_80_0_0_f59c53547e3d457bb8f031786fc390fd.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Импортные пошлины в США достигли самого высокого уровня с 1930-х годов, сами же инициированные американской администрацией глобальные торговые войны обойдется мировой экономике в 2 триллиона долларов к концу 2027 года, подсчитало агентство Bloomberg. "Удар по мировой экономике достигнет 2 триллионов долларов к концу 2027 года по сравнению с ее траекторией до торговой войны, согласно Bloomberg Economics", - передает агентство. "Что касается США, общий уровень пошлин сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в шесть раз выше, чем в начале этого года, когда Дональд Трамп вступил в должность", - добавляется там. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. При этом Bloomberg отмечает, что это не принесет значительного облегчения для экономики еврозоны и прогнозирует сокращение его ВВП на 0,4% за год. Тревожные сигналы поступают и из Германии. Так, член исполнительного совета Федерации немецкой промышленности Вольфганг Нидермарк, заявление которого приводит Блумберг, объявил, что даже тарифная ставка в 15% окажет огромное негативное влияние на экспортно ориентированную промышленность Германии. Одновременно с этим сокращается и объем мирового инвестиционного потока. Как передает Bloomberg, члены "большой семерки" снизили прогнозы притока бизнес-инвестиций. По данным ООН, объем глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в прошлом году уже упал на 11%, до 1,5 триллиона долларов, продемонстрировав снижение второй год подряд. "Рост внешнеторговой напряженности, политическая фрагментация и экономическая нестабильность привели к резкому снижению прогнозов большинства ПИИ", - объясняют авторы доклада причины снижения показателей. В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал роста мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8% а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.
https://1prime.ru/20250727/filippo-860016522.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/52/768165204_0:12:1500:1137_1920x0_80_0_0_5c22df0425ab58eb3aab081b1a8d60cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bloomberg, мировая экономика, сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сделка, торговля
Экономика, Bloomberg, Мировая экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, сделка, торговля
Bloomberg подсчитало, во сколько мировой экономике обойдется торговая война
Bloomberg: торговая война обойдется мировой экономике в 2 трлн долларов к концу 2027 года
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ.
Импортные пошлины в США достигли самого высокого уровня с 1930-х годов, сами же инициированные американской администрацией глобальные торговые войны обойдется мировой экономике в 2 триллиона долларов к концу 2027 года, подсчитало агентство Bloomberg
.
"Удар по мировой экономике достигнет 2 триллионов долларов к концу 2027 года по сравнению с ее траекторией до торговой войны, согласно Bloomberg Economics", - передает агентство.
"Что касается США, общий уровень пошлин сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в шесть раз выше, чем в начале этого года, когда Дональд Трамп вступил в должность", - добавляется там.
Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
При этом Bloomberg отмечает, что это не принесет значительного облегчения для экономики еврозоны и прогнозирует сокращение его ВВП на 0,4% за год.
Тревожные сигналы поступают и из Германии. Так, член исполнительного совета Федерации немецкой промышленности Вольфганг Нидермарк, заявление которого приводит Блумберг, объявил, что даже тарифная ставка в 15% окажет огромное негативное влияние на экспортно ориентированную промышленность Германии.
Одновременно с этим сокращается и объем мирового инвестиционного потока. Как передает Bloomberg, члены "большой семерки" снизили прогнозы притока бизнес-инвестиций.
По данным ООН, объем глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в прошлом году уже упал на 11%, до 1,5 триллиона долларов, продемонстрировав снижение второй год подряд. "Рост внешнеторговой напряженности, политическая фрагментация и экономическая нестабильность привели к резкому снижению прогнозов большинства ПИИ", - объясняют авторы доклада причины снижения показателей.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал роста мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8% а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США