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Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян

Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян - 28.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян

Мошенники стали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, - аферисты звонят и представляются представителями... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T06:32+0300

2025-07-28T06:32+0300

2025-07-28T06:32+0300

общество

бизнес

россия

"лента"

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, - аферисты звонят и представляются представителями посольства, которым нужно уточнить детали, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг. "Определенные сложности с получением шенгенской визы в связи с напряженной геополитической обстановкой привели к появлению таргетированных атак на состоятельных граждан, желающих выехать на отдых за рубеж. Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам", - сказал Калемберг. Для того, чтобы подтвердить данные, необходима простая электронная подпись - код из смс, который может быть инициирован с любой площадки. Эксперту известны случаи, когда коды подтверждения приходили от сети магазинов "Лента". После этого пользователь получает сообщение якобы от "Госуслуг", но с мобильного номера - в нем сказано, что профиль пользователя был задействован для входа. А следующие сообщения говорят о том, что данные с аккаунта "Госуслуг" были выгружены на электронную почту. Последним приходит смс об оформленной доверенности, а также с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее. "Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт - попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить - необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет или, когда суммы крупные, приедет якобы инкассатор и заберет наличными", - сказал Калемберг. Он добавил, что жертва либо переводит деньги на безопасный счет, либо передает курьеру. Эксперт отметил, что такие атаки не рассчитаны на широкие массы - они целятся на россиян, которые недавно подавали документы на шенгенскую визу. Именно поэтому при первом звонке жертвы в большинстве случаев и не подозревают, что это могут быть мошенники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, "лента"