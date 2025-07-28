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Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян
Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян
Мошенники стали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, - аферисты звонят и представляются представителями... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T06:32+0300
2025-07-28T06:32+0300
общество
бизнес
россия
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860019038.jpg?1753673566
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, - аферисты звонят и представляются представителями посольства, которым нужно уточнить детали, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг. "Определенные сложности с получением шенгенской визы в связи с напряженной геополитической обстановкой привели к появлению таргетированных атак на состоятельных граждан, желающих выехать на отдых за рубеж. Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам", - сказал Калемберг. Для того, чтобы подтвердить данные, необходима простая электронная подпись - код из смс, который может быть инициирован с любой площадки. Эксперту известны случаи, когда коды подтверждения приходили от сети магазинов "Лента". После этого пользователь получает сообщение якобы от "Госуслуг", но с мобильного номера - в нем сказано, что профиль пользователя был задействован для входа. А следующие сообщения говорят о том, что данные с аккаунта "Госуслуг" были выгружены на электронную почту. Последним приходит смс об оформленной доверенности, а также с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее. "Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт - попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить - необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет или, когда суммы крупные, приедет якобы инкассатор и заберет наличными", - сказал Калемберг. Он добавил, что жертва либо переводит деньги на безопасный счет, либо передает курьеру. Эксперт отметил, что такие атаки не рассчитаны на широкие массы - они целятся на россиян, которые недавно подавали документы на шенгенскую визу. Именно поэтому при первом звонке жертвы в большинстве случаев и не подозревают, что это могут быть мошенники.
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , бизнес, россия, "лента"
Общество , Бизнес, РОССИЯ, "Лента"
06:32 28.07.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники стали красть деньги у россиян

Эксперт Калемберг: мошенники стали красть деньги у россиян, обратившихся в визовый центр

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали красть деньги у россиян, которые обращались в визовый центр для подачи документов, - аферисты звонят и представляются представителями посольства, которым нужно уточнить детали, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.
"Определенные сложности с получением шенгенской визы в связи с напряженной геополитической обстановкой привели к появлению таргетированных атак на состоятельных граждан, желающих выехать на отдых за рубеж. Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам", - сказал Калемберг.
Для того, чтобы подтвердить данные, необходима простая электронная подпись - код из смс, который может быть инициирован с любой площадки. Эксперту известны случаи, когда коды подтверждения приходили от сети магазинов "Лента".
После этого пользователь получает сообщение якобы от "Госуслуг", но с мобильного номера - в нем сказано, что профиль пользователя был задействован для входа. А следующие сообщения говорят о том, что данные с аккаунта "Госуслуг" были выгружены на электронную почту. Последним приходит смс об оформленной доверенности, а также с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее.
"Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт - попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить - необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет или, когда суммы крупные, приедет якобы инкассатор и заберет наличными", - сказал Калемберг. Он добавил, что жертва либо переводит деньги на безопасный счет, либо передает курьеру.
Эксперт отметил, что такие атаки не рассчитаны на широкие массы - они целятся на россиян, которые недавно подавали документы на шенгенскую визу. Именно поэтому при первом звонке жертвы в большинстве случаев и не подозревают, что это могут быть мошенники.
 
ОбществоБизнесРОССИЯ"Лента"
 
 
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