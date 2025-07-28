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Россия нарастила экспорт мучных кондитерских изделий на 9% - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт мучных кондитерских изделий на 9%
Россия нарастила экспорт мучных кондитерских изделий на 9% - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт мучных кондитерских изделий на 9%
Экспорт российской мучной кондитерской продукции за последние полгода вырос на 9% в стоимостном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:45+0300
2025-07-28T10:45+0300
экономика
россия
агроэкспорт
минсельхоз
экспорт
кондитерские изделия
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Экспорт российской мучной кондитерской продукции за последние полгода вырос на 9% в стоимостном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За шесть месяцев 2025 года российские поставки мучных кондитерских изделий составили около 132 тысяч тонн на сумму более 312 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года, когда было экспортировано продукции на 287 миллионов долларов, объем вырос на 9% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении центра. Там также отмечается, что первые пять мест списка стран-импортеров в денежном выражении заняли Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан в порядке убывания. Подчеркивается также, что в Черногорию за отчётный период экспортировали больше мучных кондитерских изделий, чем за весь 2024 год - более 160 тысяч против 25 тысяч долларов. Также впервые с 2023 года возобновились поставки в Албанию и Тунис.
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россия, агроэкспорт, минсельхоз, экспорт, кондитерские изделия
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, экспорт, кондитерские изделия
10:45 28.07.2025
 
Россия нарастила экспорт мучных кондитерских изделий на 9%

"Агроэкспорт": экспорт мучной кондитерской продукции из РФ в I полугодии вырос на 9%

© fotolia.com / gmg9130Пирожные
Пирожные - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© fotolia.com / gmg9130
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Экспорт российской мучной кондитерской продукции за последние полгода вырос на 9% в стоимостном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"За шесть месяцев 2025 года российские поставки мучных кондитерских изделий составили около 132 тысяч тонн на сумму более 312 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года, когда было экспортировано продукции на 287 миллионов долларов, объем вырос на 9% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении центра.
Там также отмечается, что первые пять мест списка стран-импортеров в денежном выражении заняли Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан в порядке убывания.
Подчеркивается также, что в Черногорию за отчётный период экспортировали больше мучных кондитерских изделий, чем за весь 2024 год - более 160 тысяч против 25 тысяч долларов. Также впервые с 2023 года возобновились поставки в Албанию и Тунис.
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ЭкономикаРОССИЯАгроэкспортМинсельхозэкспорткондитерские изделия
 
 
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