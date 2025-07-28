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Эксперт оценил потери для экспорта ЕС после торговой сделки с США
Эксперт оценил потери для экспорта ЕС после торговой сделки с США - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил потери для экспорта ЕС после торговой сделки с США
Евросоюз потеряет до 10% экспорта в США, или около 58 миллиардов долларов в год, из-за нового внешнеторгового договора, поскольку Штаты не конкуренты в сфере... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:33+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евросоюз потеряет до 10% экспорта в США, или около 58 миллиардов долларов в год, из-за нового внешнеторгового договора, поскольку Штаты не конкуренты в сфере потребительских товаров, а у объединения остаются в арсенале привычные нетарифные ограничения, в частности, стандарты качества, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. "ЕС, вероятно, потеряет несколько процентов - в пределах 10% - экспорта в США", - считает Селезнев. По данным Евростата, в прошлом году ЕС экспортировал в США товаров на 577 миллиардов долларов. Главными поставщиками были Германия (174,5 миллиарда долларов), Ирландия (79 миллиардов) и Италия (70 миллиардов). Таким образом, потери для ЕС могут составить до 58 миллиардов долларов в год. Однако несмотря на такие потери, торговый дисбаланс в пользу Европы все равно сохранится. "США попросту не способны поставлять сопоставимый объем товаров и услуг. Это старая системная проблема. Made in America не котируется уже очень давно. Технологии, фильмы, услуги - да. Но по товарной части Штаты не конкурентны", - считает аналитик. Кроме того, у ЕС всегда остаются в арсенале привычные нетарифные ограничения. "Например, пищевая продукция, которая соответствует более низким стандартам США, может не проходить по нормам Евросоюза, и никаких нулевые пошлины тут не помогут: ЕС просто не будет их ввозить. Такие маневры в истории торговли Европы и США возникали много раз", - напомнил он. Наконец, Селезнев отметил, что Еврокомиссия сразу оговорилась, что на ряд позиций остаются нулевые пошлины в обе стороны. "Это стратегически значимые отрасли вроде авиакосмической. То есть там, где нет прямой конкуренции, и обе стороны заинтересованы в обмене, они давить тарифами не будут", - заключил эксперт.
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европа, ес, сша, экспорт, сделка
Экономика, ЕВРОПА, ЕС, США, экспорт, сделка
Эксперт оценил потери для экспорта ЕС после торговой сделки с США
Селезнев: ЕС потеряет до 10% экспорта в США после заключения новой торговой сделки
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евросоюз потеряет до 10% экспорта в США, или около 58 миллиардов долларов в год, из-за нового внешнеторгового договора, поскольку Штаты не конкуренты в сфере потребительских товаров, а у объединения остаются в арсенале привычные нетарифные ограничения, в частности, стандарты качества, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия.
"ЕС, вероятно, потеряет несколько процентов - в пределах 10% - экспорта в США", - считает Селезнев. По данным Евростата, в прошлом году ЕС экспортировал в США товаров на 577 миллиардов долларов. Главными поставщиками были Германия (174,5 миллиарда долларов), Ирландия (79 миллиардов) и Италия (70 миллиардов). Таким образом, потери для ЕС могут составить до 58 миллиардов долларов в год.
Однако несмотря на такие потери, торговый дисбаланс в пользу Европы все равно сохранится. "США попросту не способны поставлять сопоставимый объем товаров и услуг. Это старая системная проблема. Made in America не котируется уже очень давно. Технологии, фильмы, услуги - да. Но по товарной части Штаты не конкурентны", - считает аналитик.
Кроме того, у ЕС всегда остаются в арсенале привычные нетарифные ограничения. "Например, пищевая продукция, которая соответствует более низким стандартам США, может не проходить по нормам Евросоюза, и никаких нулевые пошлины тут не помогут: ЕС просто не будет их ввозить. Такие маневры в истории торговли Европы и США возникали много раз", - напомнил он.
Наконец, Селезнев отметил, что Еврокомиссия сразу оговорилась, что на ряд позиций остаются нулевые пошлины в обе стороны. "Это стратегически значимые отрасли вроде авиакосмической. То есть там, где нет прямой конкуренции, и обе стороны заинтересованы в обмене, они давить тарифами не будут", - заключил эксперт.
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