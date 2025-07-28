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Евро дорожает к доллару на соглашении США и ЕС об импортных пошлинах

Евро дорожает к доллару на соглашении США и ЕС об импортных пошлинах - 28.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на соглашении США и ЕС об импортных пошлинах

Евро дорожает к доллару с началом новой недели на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов и комментариев... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T07:54+0300

2025-07-28T07:54+0300

2025-07-28T07:54+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару с началом новой недели на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 7.43 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1746 доллара с 1,1742 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 147,79 иены с уровня прошлого закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,01% - до 97,66 пункта. Днем ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. "Заголовок о 15% станет облегчением для всех инвесторов, особенно для тех, кто владеет производственными активами в Европе", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Tellimer Хаснина Малика (Hasnain Malik). "Две очевидные реакции, которые можно было бы ожидать - это рост курса евро и рост курса фьючерсов на акции", - приводит Reuters мнение старшего научного стратега Pepperstone Майкла Брауна (Michael Brown). В то же время на траекторию курса иены могут повлиять решения центробанка Японии. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, его решение о том, когда поднимать учётную ставку, зависит от того, сможет ли экономика выдержать влияние американских импортных пошлин. "Нельзя сказать, что вся неопределенность, связанная с торговлей, рассеялась... Банк Японии должен тщательно анализировать данные до осени, чтобы найти подсказки о том, как пошлины США повлияли на экономику", - цитирует Reuters мнение источника.

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