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Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем
Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем
Стоимость евро к доллару перешла к снижению после утреннего роста, последовавшего за заявлением об урегулировании вопроса импортных пошлин между США и... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:27+0300
2025-07-28T12:28+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару перешла к снижению после утреннего роста, последовавшего за заявлением об урегулировании вопроса импортных пошлин между США и Евросоюзом, следует из данных торгов. По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,1676 доллара с 1,1742 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 148,30 иены с уровня прошлого закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,48% - до 98,12 пункта. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. Аналитики также прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранит учётную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, а центробанк Японии, как ожидают аналитики, в четверг также сохранит ставку рефинансирования - на уровне 0,5%.
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евро, доллар, рынок
Экономика, евро, доллар, Рынок
12:27 28.07.2025 (обновлено: 12:28 28.07.2025)
 
Стоимость евро к доллару снижается в понедельник днем

Евро дешевеет к доллару после заключения внешнеторгового соглашения США и ЕС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару перешла к снижению после утреннего роста, последовавшего за заявлением об урегулировании вопроса импортных пошлин между США и Евросоюзом, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,1676 доллара с 1,1742 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 148,30 иены с уровня прошлого закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,48% - до 98,12 пункта.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники.
Аналитики также прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранит учётную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, а центробанк Японии, как ожидают аналитики, в четверг также сохранит ставку рефинансирования - на уровне 0,5%.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже в понедельник днем
11:55
 
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