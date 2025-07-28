https://1prime.ru/20250728/evropa-860027346.html

Фондовые индексы Европы растут в понедельник

Фондовые индексы Европы растут в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в понедельник

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в понедельник днем на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T13:11+0300

2025-07-28T13:11+0300

2025-07-28T13:11+0300

экономика

рынок

индексы

торги

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/11/841351155_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f967bbe7ee4acf0c86a0d72cc766c775.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в понедельник днем на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08%, до 9 127,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 881,75 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 299,85 пункта. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Экономист Ларс Кристенсен, заявление которого цитирует Market Watch, считает соглашение победой для ЕС. "Для Европы настало время уменьшить свою зависимость от своего крупнейшего торгового партнера", - приводит портал Market Watch мнение членов оптовой и экспортной ассоциация BGA Германии. "Европа должна сейчас стратегически подготовиться к будущему - нужны новые торговые соглашения с крупнейшими промышленными державами мира", - добавляют они. Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на корпоративные новости. Бумаги Volkswagen дешевеют примерно на 1,4%. Ранее бренд-группа Core - организационное слияние корпоративных брендов Volkswagen Group - сообщила о снижении прибыли после вычета налогов по итогам первого полугодия - на 14,4%, до 630 миллионов евро. Другая автомобильная компания, Audi, сообщила о том, что операционная прибыль компании сократилась почти в два раза по итогам первого полугодия, до 1,087 миллиарда евро. Также Audi снизила прогноз годовой выручки и ожидает ее на уровне 65-70 миллиардов евро. Акции Heineken падают в цене более чем на 6%, несмотря на объявление компании о получении в первом полугодии прибыли в 744 миллиона евро после убытка в 95 миллиона годом ранее.

https://1prime.ru/20250728/aktsii-860022788.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа