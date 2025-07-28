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Фондовые индексы Европы растут в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/evropa-860027346.html
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
Фондовые индексы Европы растут в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в понедельник днем на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:11+0300
2025-07-28T13:11+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в понедельник днем на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08%, до 9 127,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 881,75 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 299,85 пункта. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Экономист Ларс Кристенсен, заявление которого цитирует Market Watch, считает соглашение победой для ЕС. "Для Европы настало время уменьшить свою зависимость от своего крупнейшего торгового партнера", - приводит портал Market Watch мнение членов оптовой и экспортной ассоциация BGA Германии. "Европа должна сейчас стратегически подготовиться к будущему - нужны новые торговые соглашения с крупнейшими промышленными державами мира", - добавляют они. Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на корпоративные новости. Бумаги Volkswagen дешевеют примерно на 1,4%. Ранее бренд-группа Core - организационное слияние корпоративных брендов Volkswagen Group - сообщила о снижении прибыли после вычета налогов по итогам первого полугодия - на 14,4%, до 630 миллионов евро. Другая автомобильная компания, Audi, сообщила о том, что операционная прибыль компании сократилась почти в два раза по итогам первого полугодия, до 1,087 миллиарда евро. Также Audi снизила прогноз годовой выручки и ожидает ее на уровне 65-70 миллиардов евро. Акции Heineken падают в цене более чем на 6%, несмотря на объявление компании о получении в первом полугодии прибыли в 744 миллиона евро после убытка в 95 миллиона годом ранее.
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рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
13:11 28.07.2025
 
Фондовые индексы Европы растут в понедельник

Биржи Европы торгуются в плюсе на оценках инвесторами торговой сделки между США и ЕС

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в понедельник днем на оценке участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08%, до 9 127,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 881,75 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 299,85 пункта.
Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
Экономист Ларс Кристенсен, заявление которого цитирует Market Watch, считает соглашение победой для ЕС.
"Для Европы настало время уменьшить свою зависимость от своего крупнейшего торгового партнера", - приводит портал Market Watch мнение членов оптовой и экспортной ассоциация BGA Германии.
"Европа должна сейчас стратегически подготовиться к будущему - нужны новые торговые соглашения с крупнейшими промышленными державами мира", - добавляют они.
Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на корпоративные новости. Бумаги Volkswagen дешевеют примерно на 1,4%. Ранее бренд-группа Core - организационное слияние корпоративных брендов Volkswagen Group - сообщила о снижении прибыли после вычета налогов по итогам первого полугодия - на 14,4%, до 630 миллионов евро.
Другая автомобильная компания, Audi, сообщила о том, что операционная прибыль компании сократилась почти в два раза по итогам первого полугодия, до 1,087 миллиарда евро. Также Audi снизила прогноз годовой выручки и ожидает ее на уровне 65-70 миллиардов евро.
Акции Heineken падают в цене более чем на 6%, несмотря на объявление компании о получении в первом полугодии прибыли в 744 миллиона евро после убытка в 95 миллиона годом ранее.
Котировки, сток
Российский рынок акций падает в начале основных торгов понедельника
10:21
 
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