https://1prime.ru/20250728/evrosoyuz-860038737.html

В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США

В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США - 28.07.2025, ПРАЙМ

В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США

Договоренность о 15-процентной пошлине на экспорт из ЕС в США позволила избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами, однако... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T20:40+0300

2025-07-28T20:40+0300

2025-07-28T20:41+0300

экономика

германия

евросоюз

производство стали

соглашение

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg

БЕРЛИН, 28 июл - ПРАЙМ. Договоренность о 15-процентной пошлине на экспорт из ЕС в США позволила избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами, однако соглашение не изменит "катастрофической" ситуации в сталелитейной промышленности Европы, заявили в ассоциации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Даже если дальнейшей эскалации торгового спора между США и ЕС пока удалось избежать, для европейской сталелитейной промышленности катастрофическая ситуация остается без изменений. Пока сохраняются пошлины на сталь в размере 50%, влияние на экспорт из Германии и ЕС в США остается крайне серьезным", - говорится в пресс-релизе на сайте ассоциации. В объединении призвали фон дер Ляйен активно выступать за создание двустороннего стального альянса с США, на основе которого предпринимались бы меры по борьбе с глобальным и "неконтролируемо растущим" избыточным производством стали. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.

https://1prime.ru/20250727/es-860014333.html

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, евросоюз, производство стали, соглашение, сша