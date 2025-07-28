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В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США
В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США - 28.07.2025, ПРАЙМ
В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США
Договоренность о 15-процентной пошлине на экспорт из ЕС в США позволила избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами, однако... | 28.07.2025, ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 28 июл - ПРАЙМ. Договоренность о 15-процентной пошлине на экспорт из ЕС в США позволила избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами, однако соглашение не изменит "катастрофической" ситуации в сталелитейной промышленности Европы, заявили в ассоциации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Даже если дальнейшей эскалации торгового спора между США и ЕС пока удалось избежать, для европейской сталелитейной промышленности катастрофическая ситуация остается без изменений. Пока сохраняются пошлины на сталь в размере 50%, влияние на экспорт из Германии и ЕС в США остается крайне серьезным", - говорится в пресс-релизе на сайте ассоциации. В объединении призвали фон дер Ляйен активно выступать за создание двустороннего стального альянса с США, на основе которого предпринимались бы меры по борьбе с глобальным и "неконтролируемо растущим" избыточным производством стали. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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германия, евросоюз, производство стали, соглашение, сша
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Евросоюз, производство стали, соглашение, США
В ассоциации производителей стали ФРГ прокомментировали соглашение с США
Ассоциация WS: соглашение с США не изменит кризисную ситуацию на рынке стали ЕС
БЕРЛИН, 28 июл - ПРАЙМ. Договоренность о 15-процентной пошлине на экспорт из ЕС в США позволила избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта с Соединенными Штатами, однако соглашение не изменит "катастрофической" ситуации в сталелитейной промышленности Европы, заявили в ассоциации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Даже если дальнейшей эскалации торгового спора между США и ЕС пока удалось избежать, для европейской сталелитейной промышленности катастрофическая ситуация остается без изменений. Пока сохраняются пошлины на сталь в размере 50%, влияние на экспорт из Германии и ЕС в США остается крайне серьезным", - говорится в пресс-релизе на сайте ассоциации.
В объединении призвали фон дер Ляйен активно выступать за создание двустороннего стального альянса с США, на основе которого предпринимались бы меры по борьбе с глобальным и "неконтролируемо растущим" избыточным производством стали.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
ЕК подтвердила введение 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США