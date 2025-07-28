Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250728/fas-860022648.html
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - 28.07.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:13+0300
2025-07-28T10:13+0300
фас рф
татарстан
картель
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении. "Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там. Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.
https://1prime.ru/20250725/fas-859913522.html
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, татарстан, картель
ФАС РФ, ТАТАРСТАН, картель
10:13 28.07.2025
 
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на 2,7 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении.
"Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там.
Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"
25 июля, 10:01
 
ФАС РФТАТАРСТАНкартель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала