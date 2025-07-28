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ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов - 28.07.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T10:13+0300

2025-07-28T10:13+0300

2025-07-28T10:13+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой", - говорится в сообщении. "Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - поясняется там. Отмечается, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.

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