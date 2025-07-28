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Биржевые цены на газ в Европе стабильны в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в понедельник - 28.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны к расчетной цене пятницы, находятся на уровне около 393 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 28.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны к расчетной цене пятницы, находятся на уровне около 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 394,6 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляет 392,7 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 394,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе находятся на уровне около 393 долларов за тыс кубометров
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в целом стабильны к расчетной цене пятницы, находятся на уровне около 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 394,6 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляет 392,7 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 394,3 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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