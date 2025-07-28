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Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, сообщили в "Нафтогазе" - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, сообщили в "Нафтогазе"
Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, сообщили в "Нафтогазе" - 28.07.2025, ПРАЙМ
Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, сообщили в "Нафтогазе"
Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору, сообщил | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T09:45+0300
2025-07-28T09:45+0300
энергетика
нафтогаз украины
азербайджан
украина
газ
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору, сообщил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. В начале июля возможности поставок газа из Азербайджана обсуждал тогдашний министр энергетики Украины Герман Галущенко со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым. "Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария - Румыния - украинская граница. Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству", - написал Корецкий на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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азербайджан
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нафтогаз украины, азербайджан, украина, газ
Энергетика, Нафтогаз Украины, АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, Газ
09:45 28.07.2025
 
Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, сообщили в "Нафтогазе"

"Нафтогаз": Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана

© AFP / Sergei Supinsky Сотрудники компании "Нафтогаз".
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору, сообщил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В начале июля возможности поставок газа из Азербайджана обсуждал тогдашний министр энергетики Украины Герман Галущенко со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
"Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария - Румыния - украинская граница. Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству", - написал Корецкий на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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