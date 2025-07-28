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"Удары по Москве". СМИ раскрыли коварный план Германии против России - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Удары по Москве". СМИ раскрыли коварный план Германии против России
"Удары по Москве". СМИ раскрыли коварный план Германии против России - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Удары по Москве". СМИ раскрыли коварный план Германии против России
Издание Military Watch Magazine сообщило о планах Германии приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:53+0300
2025-07-28T10:53+0300
вооружения
германия
нато
россия
сша
ракеты tomahawk
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Издание Military Watch Magazine сообщило о планах Германии приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве. "Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок", - сообщается в материале.В статье также отмечается значительное расширение Германией своих наступательных возможностей против России посредством размещения своих вооруженных сил в Литве.В июле 2024 года власти США и Германии объявили о планах с 2026 года развернуть на территории ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже имеющееся в Европе вооружение. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.Москва неоднократно заявляла, что НАТО стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не повысит безопасность Европы. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы странам НАТО, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам. Вместе с тем Россия открыта к диалогу на равноправной основе и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.
https://1prime.ru/20250727/merts-860014967.html
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германия, нато, россия, сша, ракеты tomahawk
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, НАТО, РОССИЯ, США, ракеты Tomahawk
10:53 28.07.2025
 
"Удары по Москве". СМИ раскрыли коварный план Германии против России

MWM: Германия хочет заполучить американские Tomahawk для ударов по Москве

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Издание Military Watch Magazine сообщило о планах Германии приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве.
"Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок", - сообщается в материале.
В статье также отмечается значительное расширение Германией своих наступательных возможностей против России посредством размещения своих вооруженных сил в Литве.
В июле 2024 года власти США и Германии объявили о планах с 2026 года развернуть на территории ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже имеющееся в Европе вооружение. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Москва неоднократно заявляла, что НАТО стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не повысит безопасность Европы. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы странам НАТО, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам. Вместе с тем Россия открыта к диалогу на равноправной основе и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.
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ВооруженияГЕРМАНИЯНАТОРОССИЯСШАракеты Tomahawk
 
 
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