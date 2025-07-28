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Госдолг Украины в июне увеличился почти на 4 миллиарда долларов
Госдолг Украины в июне увеличился почти на 4 миллиарда долларов - 28.07.2025, ПРАЙМ
Госдолг Украины в июне увеличился почти на 4 миллиарда долларов
Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, достигнув 184,84 миллиарда, сообщили в министерстве финансов страны. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:23+0300
2025-07-28T12:23+0300
2025-07-28T12:23+0300
экономика
украина
госдолг
счетная палата
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, достигнув 184,84 миллиарда, сообщили в министерстве финансов страны. "По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял… 184,84 миллиарда долларов… В течение июня сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась… в долларовом эквиваленте на 3,88 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев 26 мая сообщил, что госдолг страны за апрель увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов. Счетная палата Украины 11 июня сообщала, что на погашение и обслуживание госдолга в первом квартале этого года потрачена каждая шестая гривна поступлений в бюджет. Глава украинского минфина Сергей Марченко в мае заявлял, что даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи.
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украина, госдолг, счетная палата
Экономика, УКРАИНА, госдолг, Счетная палата
Госдолг Украины в июне увеличился почти на 4 миллиарда долларов
Госдолг Украины к июню достиг 184,84 миллиарда долларов, сообщил Минфин страны
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, достигнув 184,84 миллиарда, сообщили в министерстве финансов страны.
"По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял… 184,84 миллиарда долларов… В течение июня сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась… в долларовом эквиваленте на 3,88 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев 26 мая сообщил, что госдолг страны за апрель увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов.
Счетная палата Украины 11 июня сообщала, что на погашение и обслуживание госдолга в первом квартале этого года потрачена каждая шестая гривна поступлений в бюджет. Глава украинского минфина Сергей Марченко в мае заявлял, что даже перемирие не спасет Украину из-за дефицита бюджета при недостаточной иностранной помощи.
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