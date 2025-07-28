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В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды - 28.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды
В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды - 28.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с просьбой оценить возможное ежегодное... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T11:46+0300
2025-07-28T11:46+0300
экономика
россия
финансы
госдума
личные фонды
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с просьбой оценить возможное ежегодное увеличение доходов бюджета в случае повышения налоговой ставки по налогу на прибыль для личных фондов до 22% или 25%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. "Просим министерство финансов Российской Федерации оценить возможное ежегодное увеличение доходов федерального бюджета в случае повышения налоговой ставки по налогу на прибыль для личных фондов до 22 или 25% соответственно", - сказано в письме. Институт личных фондов, которые используются для управления личными активами, в российском праве возник в 2017 году, когда в Гражданском кодексе РФ появилась норма о посмертных личных фондах, а затем в 2021 году появилось понятие прижизненных личных фондов. В 2024 году этот институт был усовершенствован: появился запрет выдачи информации о фондах из реестра, возможность наполнять активы фонда имуществом третьих лиц, делать в уставах личных фондов арбитражные оговорки и допускать применение иностранного права к регулированию внутренних отношений. При этом личные фонды в России могут создавать и нерезиденты РФ. Замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в мае этого года, заявил, что в России должен появиться специальный закон о личных фондах. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП разрабатывают законопроект об увеличении налоговой ставки налога на прибыль для личных фондов. Рассматривается, по его словам, два варианта - 22% и 25%, и все дополнительно полученные средства предлагается зачислять в федеральный бюджет. "Это прижизненный наследственный фонд, куда учредитель передает имущество стоимостью не менее 100 миллионов рублей, после чего фонд становится его собственником. Такая игрушка для очень богатых, которые, формально отдавая часть активов, получают взаимен ряд важных льгот. Так, личные фонды отвечают по долгам учредителя только три года вместо обычных десяти, выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом, личным фондам разрешено скрывать сведения об учредителе, есть ряд других преференций", - пояснил парламентарий. Лидер партии отметил, что с 1 января 2024 года для личных фондов была установлена льготная ставка налога на прибыль 15% вместо общей ставки 20%, которая с этого года выросла до 25%. "Непонятно, за что такие поблажки. Личный фонд вправе заниматься предпринимательством, в этом смысле ничем не отличаясь от прочих коммерческих организаций", - считает Миронов.
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россия, финансы, госдума, личные фонды
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума, личные фонды
11:46 28.07.2025
 
В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды

В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с просьбой оценить возможное ежегодное увеличение доходов бюджета в случае повышения налоговой ставки по налогу на прибыль для личных фондов до 22% или 25%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.
"Просим министерство финансов Российской Федерации оценить возможное ежегодное увеличение доходов федерального бюджета в случае повышения налоговой ставки по налогу на прибыль для личных фондов до 22 или 25% соответственно", - сказано в письме.
Институт личных фондов, которые используются для управления личными активами, в российском праве возник в 2017 году, когда в Гражданском кодексе РФ появилась норма о посмертных личных фондах, а затем в 2021 году появилось понятие прижизненных личных фондов. В 2024 году этот институт был усовершенствован: появился запрет выдачи информации о фондах из реестра, возможность наполнять активы фонда имуществом третьих лиц, делать в уставах личных фондов арбитражные оговорки и допускать применение иностранного права к регулированию внутренних отношений. При этом личные фонды в России могут создавать и нерезиденты РФ. Замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в мае этого года, заявил, что в России должен появиться специальный закон о личных фондах.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП разрабатывают законопроект об увеличении налоговой ставки налога на прибыль для личных фондов. Рассматривается, по его словам, два варианта - 22% и 25%, и все дополнительно полученные средства предлагается зачислять в федеральный бюджет.
"Это прижизненный наследственный фонд, куда учредитель передает имущество стоимостью не менее 100 миллионов рублей, после чего фонд становится его собственником. Такая игрушка для очень богатых, которые, формально отдавая часть активов, получают взаимен ряд важных льгот. Так, личные фонды отвечают по долгам учредителя только три года вместо обычных десяти, выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом, личным фондам разрешено скрывать сведения об учредителе, есть ряд других преференций", - пояснил парламентарий.
Лидер партии отметил, что с 1 января 2024 года для личных фондов была установлена льготная ставка налога на прибыль 15% вместо общей ставки 20%, которая с этого года выросла до 25%.
"Непонятно, за что такие поблажки. Личный фонд вправе заниматься предпринимательством, в этом смысле ничем не отличаясь от прочих коммерческих организаций", - считает Миронов.
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