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Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию

Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию - 28.07.2025, ПРАЙМ

Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию

Транспортная группа Fesco запустила прямой железнодорожный сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию, говорится в сообщении компании. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T14:20+0300

2025-07-28T14:20+0300

2025-07-28T14:20+0300

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямой железнодорожный сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию, говорится в сообщении компании. "Транспортная группа Fesco в партнерстве с логистическим оператором Ratraco (дочерней компанией Вьетнамских железных дорог) запустила прямой железнодорожный сервис Fesco Vietnam Shuttle из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии", — говорится в сообщении. В группе отметили, что первый этап перевозки включает отправку контейнеров из вьетнамских городов Ханой, Хошимин, Хайфон и Дананг по железной дороге в китайский город Чэнду. Далее контейнеры размещают на регулярных поездах Fesco, следующих из Чэнду через сухопутные погранпереходы Эрлянь (Китай) – Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) и далее до станций столичного региона. Транзитное время по маршруту составляет в среднем от 35 дней. Отправки из Вьетнама осуществляются раз в неделю. "Группа принимает к перевозке все виды грузов, кроме опасных... Первые две партии контейнеров в рамках нового сервиса группа доставила из Ханоя на станцию Силикатная (Московская область) 8 и 25 июля. Заказчиком перевозки выступила одна из крупнейших российских сетей магазинов одежды", — отметили в компании. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Калининграде и Владивостоке.

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fesco, россия, вьетнам, грузы, железная дорога, железнодорожные перевозки