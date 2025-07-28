Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/gruzy-860029255.html
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию - 28.07.2025, ПРАЙМ
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию
Транспортная группа Fesco запустила прямой железнодорожный сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию, говорится в сообщении компании. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:20+0300
2025-07-28T14:20+0300
экономика
fesco
россия
вьетнам
грузы
железная дорога
железнодорожные перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямой железнодорожный сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию, говорится в сообщении компании. "Транспортная группа Fesco в партнерстве с логистическим оператором Ratraco (дочерней компанией Вьетнамских железных дорог) запустила прямой железнодорожный сервис Fesco Vietnam Shuttle из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии", — говорится в сообщении. В группе отметили, что первый этап перевозки включает отправку контейнеров из вьетнамских городов Ханой, Хошимин, Хайфон и Дананг по железной дороге в китайский город Чэнду. Далее контейнеры размещают на регулярных поездах Fesco, следующих из Чэнду через сухопутные погранпереходы Эрлянь (Китай) – Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) и далее до станций столичного региона. Транзитное время по маршруту составляет в среднем от 35 дней. Отправки из Вьетнама осуществляются раз в неделю. "Группа принимает к перевозке все виды грузов, кроме опасных... Первые две партии контейнеров в рамках нового сервиса группа доставила из Ханоя на станцию Силикатная (Московская область) 8 и 25 июля. Заказчиком перевозки выступила одна из крупнейших российских сетей магазинов одежды", — отметили в компании. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Калининграде и Владивостоке.
https://1prime.ru/20250722/konteynery-859786638.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c00650626287e0862f3c6017de36a7dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
fesco, россия, вьетнам, грузы, железная дорога, железнодорожные перевозки
Экономика, FESCO, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, грузы, железная дорога, железнодорожные перевозки
14:20 28.07.2025
 
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию

Fesco: компания запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила прямой железнодорожный сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию, говорится в сообщении компании.
"Транспортная группа Fesco в партнерстве с логистическим оператором Ratraco (дочерней компанией Вьетнамских железных дорог) запустила прямой железнодорожный сервис Fesco Vietnam Shuttle из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии", — говорится в сообщении.
В группе отметили, что первый этап перевозки включает отправку контейнеров из вьетнамских городов Ханой, Хошимин, Хайфон и Дананг по железной дороге в китайский город Чэнду. Далее контейнеры размещают на регулярных поездах Fesco, следующих из Чэнду через сухопутные погранпереходы Эрлянь (Китай) – Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) и далее до станций столичного региона. Транзитное время по маршруту составляет в среднем от 35 дней. Отправки из Вьетнама осуществляются раз в неделю.
"Группа принимает к перевозке все виды грузов, кроме опасных... Первые две партии контейнеров в рамках нового сервиса группа доставила из Ханоя на станцию Силикатная (Московская область) 8 и 25 июля. Заказчиком перевозки выступила одна из крупнейших российских сетей магазинов одежды", — отметили в компании.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Калининграде и Владивостоке.
НЕ БРАТЬ
В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка
22 июля, 15:03
 
ЭкономикаFESCOРОССИЯВЬЕТНАМгрузыжелезная дорогажелезнодорожные перевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала