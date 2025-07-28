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Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды - 28.07.2025, ПРАЙМ

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды

Основные американские фондовые индексы не показывают единой динамики в понедельник, а S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:12+0300

2025-07-28T17:12+0300

2025-07-28T17:12+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы не показывают единой динамики в понедельник, а S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,15% - до 44 834,74 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,33% - до 21 177,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 6 392,56 пункта, минутами ранее показатели достигли новых исторических максимумов в 21 202,18 и 6 400,44 пункта соответственно. Трейдеры оценивают новости вокруг торговой сделки США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. На этой неделе также ожидается ряд важных данных по США. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. В пятницу же станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. "Несмотря на растущий оптимизм, наблюдается некоторая нерешительность в отношении покупки акций, достигших рекордных максимумов в краткосрочной перспективе, на фоне широко ожидаемых событий в преддверии одной из самых насыщенных недель в году", - цитирует канал CNBC аналитика Vital Knowledge Адама Крисафулли (Adam Crisafulli).

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рынок, торги, сша, индексы, биржа, биржи сша