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Фондовые индексы Европы показали снижение

Фондовые индексы Европы показали снижение - 28.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали снижение

Основные фондовые индексы Европы в понедельник опустились на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T19:46+0300

2025-07-28T19:46+0300

2025-07-28T19:46+0300

экономика

биржевые торги

европа

фондовые индексы

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опустились на фоне динамики автомобильного сектора, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,43% - до 9 081,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,43%, до 7 800,88 пункта, немецкий DAX - на 1,13%, до 23 944,51 пункта. По итогам понедельника европейский автомобильный сектор показал снижение после объявления заключения торговой сделки между Евросоюзом и США. Так, акции немецкого автоконцерна Volkswagen подешевели на 3,51%, Porsсhe - 2,05%, Mercedes-Benz - 3,21%, BMW - 4,09%, бумаги французской автомобильной группы Renault опустились в цене на 1,34% шведского автоконцерна Volvo - на 1,15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Базовый уровень пошлин в 15% будет обходится ежегодно в миллиарды долларов автомобильной промышленности в Германии, согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности в стране (VDA), которую приводит агентство Рейтер. "Мы считаем, что, несмотря на более лучший исход ситуации с тарифами в сравнении с худшими сценариями, устранение повышательного риска сделки делает сектор уязвимым для проверки реального положения дел", - приводит Рейтер мнение аналитиков Barclays.

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биржевые торги, европа, фондовые индексы