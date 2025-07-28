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Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - 28.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250728/investitsii-859955225.html
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T03:03+0300
2025-07-28T03:03+0300
экономика
инвестиции
финансы
банки
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Для одних людей цель инвестирования — это просто сохранение средств от инфляции, для других — приумножение капитала или создание пассивного дохода, который будет улучшать качество жизни и давать финансовую опору. От угла зрения и приоритетов напрямую зависит набор подходящих инструментов. Чем выше готовность инвестора к риску, тем шире выбор и больше потенциальная доходность, но и выше вероятность потерь."Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — пояснил Скрябин.Эксперт уточнил, что эти активы, как правило, дают скромную доходность, но характеризуются высокой предсказуемостью и минимальной волатильностью. Особенно они актуальны в краткосрочной перспективе или как временное размещение — своеобразная "парковка" капитала.Инвесторы с умеренным или агрессивным подходом, готовые к колебаниям стоимости активов ради более высокой потенциальной доходности, могут обратить внимание на рынок акций. Здесь инструменты также могут быть разными. В этом случае более консервативным вариантом являются акции компаний, бизнес которых стабилен. Устойчивыми и предсказуемыми компаниями считаются те, которые регулярно платят дивиденды и занимают сильные позиции в своих отраслях.С другой стороны, есть рисковые, но потенциально доходные сегменты: например, технологические компании, застройщики, молодые растущие бизнесы. Однако в этом случае стоит учитывать такие факторы, как высокая волатильность и неопределенность. Такие бумаги подойдут тем, кто готов к локальным понижениям цен, и тем, кто инвестирует на длительный срок. Важно понимать: в любом случае нужно диверсифицировать портфель и не вкладывать все в один актив или сектор.
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инвестиции, финансы, банки, ук альфа-капитал
Экономика, инвестиции, Финансы, Банки, УК Альфа-Капитал
03:03 28.07.2025
 
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Эксперт Скрябин: выбор инвестиционных инструментов зависит от целей и риск-профиля

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Для одних людей цель инвестирования — это просто сохранение средств от инфляции, для других — приумножение капитала или создание пассивного дохода, который будет улучшать качество жизни и давать финансовую опору. От угла зрения и приоритетов напрямую зависит набор подходящих инструментов. Чем выше готовность инвестора к риску, тем шире выбор и больше потенциальная доходность, но и выше вероятность потерь.
"Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — пояснил Скрябин.
Эксперт уточнил, что эти активы, как правило, дают скромную доходность, но характеризуются высокой предсказуемостью и минимальной волатильностью. Особенно они актуальны в краткосрочной перспективе или как временное размещение — своеобразная "парковка" капитала.
Инвесторы с умеренным или агрессивным подходом, готовые к колебаниям стоимости активов ради более высокой потенциальной доходности, могут обратить внимание на рынок акций. Здесь инструменты также могут быть разными. В этом случае более консервативным вариантом являются акции компаний, бизнес которых стабилен. Устойчивыми и предсказуемыми компаниями считаются те, которые регулярно платят дивиденды и занимают сильные позиции в своих отраслях.
С другой стороны, есть рисковые, но потенциально доходные сегменты: например, технологические компании, застройщики, молодые растущие бизнесы. Однако в этом случае стоит учитывать такие факторы, как высокая волатильность и неопределенность. Такие бумаги подойдут тем, кто готов к локальным понижениям цен, и тем, кто инвестирует на длительный срок. Важно понимать: в любом случае нужно диверсифицировать портфель и не вкладывать все в один актив или сектор.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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ЭкономикаинвестицииФинансыБанкиУК Альфа-Капитал
 
 
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