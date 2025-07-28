https://1prime.ru/20250728/investitsii-859955225.html
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T03:03+0300
2025-07-28T03:03+0300
2025-07-28T03:03+0300
экономика
инвестиции
финансы
банки
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/20/832902005_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_b4a08319d3a82ffa78936cc241e37785.jpg
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Для одних людей цель инвестирования — это просто сохранение средств от инфляции, для других — приумножение капитала или создание пассивного дохода, который будет улучшать качество жизни и давать финансовую опору. От угла зрения и приоритетов напрямую зависит набор подходящих инструментов. Чем выше готовность инвестора к риску, тем шире выбор и больше потенциальная доходность, но и выше вероятность потерь."Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — пояснил Скрябин.Эксперт уточнил, что эти активы, как правило, дают скромную доходность, но характеризуются высокой предсказуемостью и минимальной волатильностью. Особенно они актуальны в краткосрочной перспективе или как временное размещение — своеобразная "парковка" капитала.Инвесторы с умеренным или агрессивным подходом, готовые к колебаниям стоимости активов ради более высокой потенциальной доходности, могут обратить внимание на рынок акций. Здесь инструменты также могут быть разными. В этом случае более консервативным вариантом являются акции компаний, бизнес которых стабилен. Устойчивыми и предсказуемыми компаниями считаются те, которые регулярно платят дивиденды и занимают сильные позиции в своих отраслях.С другой стороны, есть рисковые, но потенциально доходные сегменты: например, технологические компании, застройщики, молодые растущие бизнесы. Однако в этом случае стоит учитывать такие факторы, как высокая волатильность и неопределенность. Такие бумаги подойдут тем, кто готов к локальным понижениям цен, и тем, кто инвестирует на длительный срок. Важно понимать: в любом случае нужно диверсифицировать портфель и не вкладывать все в один актив или сектор.
https://1prime.ru/20250725/dmitriev-859934472.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/20/832902005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7beb636573ca36d8c84f03f619ccaaf7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиции, финансы, банки, ук альфа-капитал
Экономика, инвестиции, Финансы, Банки, УК Альфа-Капитал
Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание
Эксперт Скрябин: выбор инвестиционных инструментов зависит от целей и риск-профиля
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Для одних людей цель инвестирования — это просто сохранение средств от инфляции, для других — приумножение капитала или создание пассивного дохода, который будет улучшать качество жизни и давать финансовую опору. От угла зрения и приоритетов напрямую зависит набор подходящих инструментов. Чем выше готовность инвестора к риску, тем шире выбор и больше потенциальная доходность, но и выше вероятность потерь.
"Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — пояснил Скрябин.
Эксперт уточнил, что эти активы, как правило, дают скромную доходность, но характеризуются высокой предсказуемостью и минимальной волатильностью. Особенно они актуальны в краткосрочной перспективе или как временное размещение — своеобразная "парковка" капитала.
Инвесторы с умеренным или агрессивным подходом, готовые к колебаниям стоимости активов ради более высокой потенциальной доходности, могут обратить внимание на рынок акций. Здесь инструменты также могут быть разными. В этом случае более консервативным вариантом являются акции компаний, бизнес которых стабилен. Устойчивыми и предсказуемыми компаниями считаются те, которые регулярно платят дивиденды и занимают сильные позиции в своих отраслях.
С другой стороны, есть рисковые, но потенциально доходные сегменты: например, технологические компании, застройщики, молодые растущие бизнесы. Однако в этом случае стоит учитывать такие факторы, как высокая волатильность и неопределенность. Такие бумаги подойдут тем, кто готов к локальным понижениям цен, и тем, кто инвестирует на длительный срок. Важно понимать: в любом случае нужно диверсифицировать портфель и не вкладывать все в один актив или сектор.
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса