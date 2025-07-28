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Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание - 28.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт посоветовал, на какие инвестиционные инструменты обратить внимание

Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T03:03+0300

2025-07-28T03:03+0300

2025-07-28T03:03+0300

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прежде чем выбирать инструменты для инвестирования, важно определить цель и допустимый уровень риска, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Для одних людей цель инвестирования — это просто сохранение средств от инфляции, для других — приумножение капитала или создание пассивного дохода, который будет улучшать качество жизни и давать финансовую опору. От угла зрения и приоритетов напрямую зависит набор подходящих инструментов. Чем выше готовность инвестора к риску, тем шире выбор и больше потенциальная доходность, но и выше вероятность потерь."Если основная цель — сохранить средства с минимальными рисками, подойдут инструменты из консервативного сегмента: банковские депозиты, фонды денежного рынка, облигации федерального займа и крупных корпораций", — пояснил Скрябин.Эксперт уточнил, что эти активы, как правило, дают скромную доходность, но характеризуются высокой предсказуемостью и минимальной волатильностью. Особенно они актуальны в краткосрочной перспективе или как временное размещение — своеобразная "парковка" капитала.Инвесторы с умеренным или агрессивным подходом, готовые к колебаниям стоимости активов ради более высокой потенциальной доходности, могут обратить внимание на рынок акций. Здесь инструменты также могут быть разными. В этом случае более консервативным вариантом являются акции компаний, бизнес которых стабилен. Устойчивыми и предсказуемыми компаниями считаются те, которые регулярно платят дивиденды и занимают сильные позиции в своих отраслях.С другой стороны, есть рисковые, но потенциально доходные сегменты: например, технологические компании, застройщики, молодые растущие бизнесы. Однако в этом случае стоит учитывать такие факторы, как высокая волатильность и неопределенность. Такие бумаги подойдут тем, кто готов к локальным понижениям цен, и тем, кто инвестирует на длительный срок. Важно понимать: в любом случае нужно диверсифицировать портфель и не вкладывать все в один актив или сектор.

https://1prime.ru/20250725/dmitriev-859934472.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвестиции, финансы, банки, ук альфа-капитал