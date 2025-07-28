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Гонконгская CK Hutchison пригласила инвестора для портов Панамского канала

Гонконгская CK Hutchison пригласила инвестора для портов Панамского канала - 28.07.2025, ПРАЙМ

Гонконгская CK Hutchison пригласила инвестора для портов Панамского канала

Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала, пишет издание South China Morning... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T07:36+0300

2025-07-28T07:36+0300

2025-07-28T07:36+0300

бизнес

панамский канал

китай

сша

дональд трамп

марко рубио

марк рубио

south china morning post

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ПЕКИН, 28 июл – ПРАЙМ. Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала, пишет издание South China Morning Post. В воскресенье истек срок эксклюзивных переговоров о продаже портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов между CK Hutchison, которая, в частности, управляет двумя портами на Панамском канале, консорциумом во главе с Terminal Investment Limited, дочерней компанией MSC, и американской управляющей компанией Black Rock. "(Hutchison - ред.) продолжает вести переговоры с членами консорциума с целью приглашения крупного стратегического инвестора из Китайской Народной Республики в качестве значимого члена консорциума", - пишет издание. В компании отметили, что для одобрения этого всеми соответствующими органами, "потребуются изменения в составе участников консорциума и структуре сделки". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай угрожает заблокировать продажу гонконгской CK Hutchison десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет в этом участие. В марте Black Rock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 миллиарда долларов, отмечалось в статье. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

панамский канал

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