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МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю - 28.07.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:53+0300
2025-07-28T20:53+0300
2025-07-28T20:53+0300
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ТЕГЕРАН, 28 июл - ПРАЙМ. Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Иран прекрасно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии как для нас, так и для наших врагов, включая масштабы (нанесённых - ред.) ударов, (информация - ред.) о которых до сих пор зацензурирована. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем в более решительной манере, причем таким образом, что скрыть (последствия - ред.) будет НЕВОЗМОЖНО", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250727/pokushenie-860006586.html
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иран, аббас аракчи, сша, агрессия
Политика, ИРАН, Аббас Аракчи, США, Агрессия
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
Аракчи: ответ Ирана на новую агрессию США и Израиля будет невозможно скрыть
ТЕГЕРАН, 28 июл - ПРАЙМ. Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран прекрасно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии как для нас, так и для наших врагов, включая масштабы (нанесённых - ред.) ударов, (информация - ред.) о которых до сих пор зацензурирована. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем в более решительной манере, причем таким образом, что скрыть (последствия - ред.) будет НЕВОЗМОЖНО", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.
Глава МИД Ирана сообщил, что Израиль планировал покушение на него