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МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю

МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю - 28.07.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю

Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T20:53+0300

2025-07-28T20:53+0300

2025-07-28T20:53+0300

политика

иран

аббас аракчи

сша

агрессия

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ТЕГЕРАН, 28 июл - ПРАЙМ. Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Иран прекрасно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии как для нас, так и для наших врагов, включая масштабы (нанесённых - ред.) ударов, (информация - ред.) о которых до сих пор зацензурирована. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем в более решительной манере, причем таким образом, что скрыть (последствия - ред.) будет НЕВОЗМОЖНО", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250727/pokushenie-860006586.html

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иран, аббас аракчи, сша, агрессия