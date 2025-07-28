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МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю - 28.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю - 28.07.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю
Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:53+0300
2025-07-28T20:53+0300
политика
иран
аббас аракчи
сша
агрессия
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ТЕГЕРАН, 28 июл - ПРАЙМ. Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Иран прекрасно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии как для нас, так и для наших врагов, включая масштабы (нанесённых - ред.) ударов, (информация - ред.) о которых до сих пор зацензурирована. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем в более решительной манере, причем таким образом, что скрыть (последствия - ред.) будет НЕВОЗМОЖНО", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.
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иран, аббас аракчи, сша, агрессия
Политика, ИРАН, Аббас Аракчи, США, Агрессия
20:53 28.07.2025
 
МИД Ирана сделал грозное предупреждение США и Израилю

Аракчи: ответ Ирана на новую агрессию США и Израиля будет невозможно скрыть

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© fotolia.com / milosk50
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ТЕГЕРАН, 28 июл - ПРАЙМ. Тегеран в случае повторения агрессия против него со стороны США и Израиля ответит таким образом, что последствия его реакции будет невозможно скрыть, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран прекрасно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии как для нас, так и для наших врагов, включая масштабы (нанесённых - ред.) ударов, (информация - ред.) о которых до сих пор зацензурирована. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем в более решительной манере, причем таким образом, что скрыть (последствия - ред.) будет НЕВОЗМОЖНО", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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ПолитикаИРАНАббас АракчиСШААгрессия
 
 
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