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В ЮАР пройдет третья российско-африканская конференция клуба "Валдай"
В ЮАР пройдет третья российско-африканская конференция клуба "Валдай" - 28.07.2025, ПРАЙМ
В ЮАР пройдет третья российско-африканская конференция клуба "Валдай"
Третья Российско-африканская конференция дискуссионного клуба "Валдай" состоится в понедельник в городе Претория, ЮАР, давая возможность экспертам обсудить... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T00:22+0300
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ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 28 июл - ПРАЙМ. Третья Российско-африканская конференция дискуссионного клуба "Валдай" состоится в понедельник в городе Претория, ЮАР, давая возможность экспертам обсудить взаимодействие РФ со странами региона как на двусторонней основе, так и в форматах БРИКС и G20.
Конференция организована в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA) и носит название "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".
"В конференции примут участие эксперты и политические деятели из Египта, Зимбабве, Кот-д'Ивуара, России, Танзании и ЮАР, которые вовлечены в экспертную деятельность клуба "Валдай" и российско-африканское сотрудничество", - говорится в сообщении клуба "Валдай".
Ожидается, что конференцию откроют посол России в ЮАР Роман Амбаров, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений Элизабет Сидирополус.
Это уже третья Африканская конференция Клуба. Первая состоялась в 2023 году накануне саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, вторая прошла в Танзании.
"Местом проведения Африканского Валдая в этом году неслучайно выбрана ЮАР. В 2025 году эта страна председательствует в "Группе двадцати", а также принимает активное участие в работе ООН и Африканского союза. Именно ЮАР до недавнего времени представляла интересы всей Африки в БРИКС (до присоединения Египта и Эфиопии) и "Группе двадцати" (до принятия в состав G20 Африканского союза)", - отмечается в релизе.
Участники намерены обсудить возможности площадок G20 и БРИКС для содействия "устойчивому и инклюзивному росту стран Глобального Юга", гуманитарное сотрудничество и роль исторической памяти в отношениях России с ЮАР и другими африканскими странами, двусторонние отношения России и ЮАР, изменения во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и их последствия для миропорядка.
Целью конференции организаторы называют формирование и расширение "сообщества африканских и российских экспертов, заинтересованных в сотрудничестве, доверительном обсуждении самых острых международных проблем и подготовке рекомендаций для практической внешнеполитической работы".
Специально к конференции международный коллектив авторов подготовил новый Валдайский доклад "Южная Африка и Россия: долговечно ли наследие стратегического сотрудничества?", в котором приводится обзор истории, актуального состояния и перспектив взаимоотношений России и ЮАР.
Ожидается, что материалы дискуссий и рекомендации участников Африканского Валдая внесут вклад в экспертную подготовку третьего саммита "Россия-Африка", который, как ожидается, пройдет в 2026 году в одной из африканских стран.
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мировая экономика, россия, юар, египет, танзания, дональд трамп, валдай, оон, африканский союз
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЮАР, ЕГИПЕТ, ТАНЗАНИЯ, Дональд Трамп, Валдай, ООН, Африканский союз
В ЮАР пройдет третья российско-африканская конференция клуба "Валдай"
Конференция клуба "Валдай" пройдет в Претории в ЮАР
ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 28 июл - ПРАЙМ. Третья Российско-африканская конференция дискуссионного клуба "Валдай" состоится в понедельник в городе Претория, ЮАР, давая возможность экспертам обсудить взаимодействие РФ со странами региона как на двусторонней основе, так и в форматах БРИКС и G20.
Конференция организована в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA) и носит название "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".
"В конференции примут участие эксперты и политические деятели из Египта, Зимбабве, Кот-д'Ивуара, России, Танзании и ЮАР, которые вовлечены в экспертную деятельность клуба "Валдай" и российско-африканское сотрудничество", - говорится в сообщении клуба "Валдай".
Ожидается, что конференцию откроют посол России в ЮАР Роман Амбаров, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений Элизабет Сидирополус.
Это уже третья Африканская конференция Клуба. Первая состоялась в 2023 году накануне саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, вторая прошла в Танзании.
"Местом проведения Африканского Валдая в этом году неслучайно выбрана ЮАР. В 2025 году эта страна председательствует в "Группе двадцати", а также принимает активное участие в работе ООН и Африканского союза. Именно ЮАР до недавнего времени представляла интересы всей Африки в БРИКС (до присоединения Египта и Эфиопии) и "Группе двадцати" (до принятия в состав G20 Африканского союза)", - отмечается в релизе.
Участники намерены обсудить возможности площадок G20 и БРИКС для содействия "устойчивому и инклюзивному росту стран Глобального Юга", гуманитарное сотрудничество и роль исторической памяти в отношениях России с ЮАР и другими африканскими странами, двусторонние отношения России и ЮАР, изменения во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и их последствия для миропорядка.
Целью конференции организаторы называют формирование и расширение "сообщества африканских и российских экспертов, заинтересованных в сотрудничестве, доверительном обсуждении самых острых международных проблем и подготовке рекомендаций для практической внешнеполитической работы".
Специально к конференции международный коллектив авторов подготовил новый Валдайский доклад "Южная Африка и Россия: долговечно ли наследие стратегического сотрудничества?", в котором приводится обзор истории, актуального состояния и перспектив взаимоотношений России и ЮАР.
Ожидается, что материалы дискуссий и рекомендации участников Африканского Валдая внесут вклад в экспертную подготовку третьего саммита "Россия-Африка", который, как ожидается, пройдет в 2026 году в одной из африканских стран.