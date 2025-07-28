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"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области
"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области
На сегодняшний день государства-члены НАТО не готовы к прямому военному противоборству с Российской Федерацией, а Калининградская область для них - настоящая... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:46+0300
2025-07-28T16:50+0300
политика
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экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день государства-члены НАТО не готовы к прямому военному противоборству с Российской Федерацией, а Калининградская область для них - настоящая "мертвая зона". Такое мнение высказал в беседе с изданием "Взгляд" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.Он напомнил заявление помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, предупредившего, что в случае, если НАТО будет угрожать Российской Федерации захватом ее территории, альянс получит адекватный по мощи ответ."Агрессор будет вышвырнут с этой территории", - подчеркнул Кошкин, выразив при этом полную уверенность, что все попытки стран-членов Североатлантического альянса создавать угрозы для Калининградской области обречены на провал.Аргументируя свои утверждения, он отметил, что самый западный регион России является мощным военным плацдармом, который защищают Балтийский флот, комплексы ПВО С-400, ракеты "Искандер" и многие виды других вооружений. "Все это делает регион практически неприступным для внешнего нападения, а для НАТО - настоящей "мертвой зоной", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что Россия должна всегда быть готовой дать отпор, иначе Запад действительно может отважиться на агрессию.
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нато, россия, экспертное мнение
Политика, НАТО, РОССИЯ, экспертное мнение
16:46 28.07.2025 (обновлено: 16:50 28.07.2025)
 
"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области

Эксперт Кошкин: Калининградская область является "мертвой зоной" для НАТО

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день государства-члены НАТО не готовы к прямому военному противоборству с Российской Федерацией, а Калининградская область для них - настоящая "мертвая зона". Такое мнение высказал в беседе с изданием "Взгляд" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Он напомнил заявление помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, предупредившего, что в случае, если НАТО будет угрожать Российской Федерации захватом ее территории, альянс получит адекватный по мощи ответ.
"Агрессор будет вышвырнут с этой территории", - подчеркнул Кошкин, выразив при этом полную уверенность, что все попытки стран-членов Североатлантического альянса создавать угрозы для Калининградской области обречены на провал.
Аргументируя свои утверждения, он отметил, что самый западный регион России является мощным военным плацдармом, который защищают Балтийский флот, комплексы ПВО С-400, ракеты "Искандер" и многие виды других вооружений.
"Все это делает регион практически неприступным для внешнего нападения, а для НАТО - настоящей "мертвой зоной", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что Россия должна всегда быть готовой дать отпор, иначе Запад действительно может отважиться на агрессию.
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