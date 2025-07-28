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"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области

"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Мертвая зона". НАТО предупредили по поводу угроз Калининградской области

На сегодняшний день государства-члены НАТО не готовы к прямому военному противоборству с Российской Федерацией, а Калининградская область для них - настоящая... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T16:46+0300

2025-07-28T16:46+0300

2025-07-28T16:50+0300

политика

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экспертное мнение

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день государства-члены НАТО не готовы к прямому военному противоборству с Российской Федерацией, а Калининградская область для них - настоящая "мертвая зона". Такое мнение высказал в беседе с изданием "Взгляд" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.Он напомнил заявление помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, предупредившего, что в случае, если НАТО будет угрожать Российской Федерации захватом ее территории, альянс получит адекватный по мощи ответ."Агрессор будет вышвырнут с этой территории", - подчеркнул Кошкин, выразив при этом полную уверенность, что все попытки стран-членов Североатлантического альянса создавать угрозы для Калининградской области обречены на провал.Аргументируя свои утверждения, он отметил, что самый западный регион России является мощным военным плацдармом, который защищают Балтийский флот, комплексы ПВО С-400, ракеты "Искандер" и многие виды других вооружений. "Все это делает регион практически неприступным для внешнего нападения, а для НАТО - настоящей "мертвой зоной", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что Россия должна всегда быть готовой дать отпор, иначе Запад действительно может отважиться на агрессию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, россия, экспертное мнение