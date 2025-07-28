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Россия юридически закрыла неработающие КПП на бывшей границе с Украиной

Россия юридически закрыла неработающие КПП на бывшей границе с Украиной - 28.07.2025, ПРАЙМ

Россия юридически закрыла неработающие КПП на бывшей границе с Украиной

Правительство России юридически закрепило закрытие 20 неработающих автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:30+0300

2025-07-28T21:30+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России юридически закрепило закрытие 20 неработающих автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, находящихся в том числе на бывшей границе с Украиной, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", - говорится в документе. В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска и 7 железнодорожных, часть из которых находятся теперь на территории новых регионов РФ. Согласно реестру пунктов пропуска ФГКУ "Росгранстрой", все приведенные пункты на сегодняшний день не функционируют.Некоторые из пунктов пропуска уже находятся на территории России на границе с новыми регионами. Среди них - автомобильные "Донецк (северный)", "Куйбышево", "Можаевка", "Титовка" в Ростовской области и "Клименки" в Белгородской и "Новобелая" в Воронежской областях. А также железнодорожные пункты пропуска "Гартмашевка" и "Разъезд Выстрел" в Воронежской и Белгородской областях.Остальные пункты располагаются на границе с Украиной. Это "Безымено", "Вергелевка", "Головчино", "Тишанка" и "Долбино" в Белгородской области, "Белая березка" и "Зерново" - в Брянской, "Теткино (Бояро-Лежачи)", "Локоть" и "Теткино" - в Курской, а также "Разъезд Карьер 122-й километр" и "Чертково" в Ростовской области.

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россия, кпп, граница, украина