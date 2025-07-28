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ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - 28.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:16+0300

2025-07-28T18:16+0300

2025-07-28T18:16+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. "В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае", - говорится в материале. Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России. Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики. ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.

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