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ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - 28.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - 28.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики
Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:16+0300
2025-07-28T18:16+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. "В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае", - говорится в материале. Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России. Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики. ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.
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россия
Экономика, РОССИЯ
18:16 28.07.2025
 
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

ЦБ: в июне продолжил замедляться рост кредитования российской экономики

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике.
"В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае", - говорится в материале.
Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России.
Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики.
ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.
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ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России в июне
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