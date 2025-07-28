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Литва создаст механизм контроля за транзитными поездами в Калининград - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Литва создаст механизм контроля за транзитными поездами в Калининград
Литва создаст механизм контроля за транзитными поездами в Калининград - 28.07.2025, ПРАЙМ
Литва создаст механизм контроля за транзитными поездами в Калининград
Литва планирует создать комплексный механизм контроля за транзитными поездами, следующими в Калининград, после июньского инцидента, в ходе которого россиянин... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:08+0300
2025-07-28T13:28+0300
литва
россия
калининград
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Литва планирует создать комплексный механизм контроля за транзитными поездами, следующими в Калининград, после июньского инцидента, в ходе которого россиянин якобы спрыгнул с транзитного поезда в Литве, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на главу МВД страны Владислава Кондратовича.В июне портал LRT (Литовское радио и телевидение) сообщал, что полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер - Калининград, шедшего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта "Кибартай"."Для эффективного обеспечения безопасности специальной схемы транзита необходимо принимать комплексные решения – от внедрения дополнительных мер технической безопасности до единого и комплексного реагирования ответственных ведомств на основе единого алгоритма. Наши службы должны своевременно получать и обмениваться информацией, а также действовать скоординированно для надлежащего управления рисками... Подобные инциденты повториться не могут", - приводит агентство слова Кондратовича.Отмечается, что, по словам министра, скоро будет разработан комплексный алгоритм контроля за транзитом, который обеспечит единую координацию действий служб. По мнению МВД, необходимо пересмотреть финансирование, необходимое для контроля за транзитом.
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литва, россия, калининград
ЛИТВА, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
13:08 28.07.2025 (обновлено: 13:28 28.07.2025)
 
Литва создаст механизм контроля за транзитными поездами в Калининград

LRT: Литва создаст комплексный механизм контроля за транзитными поездами в Калининград

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Литва планирует создать комплексный механизм контроля за транзитными поездами, следующими в Калининград, после июньского инцидента, в ходе которого россиянин якобы спрыгнул с транзитного поезда в Литве, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на главу МВД страны Владислава Кондратовича.
В июне портал LRT (Литовское радио и телевидение) сообщал, что полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер - Калининград, шедшего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта "Кибартай".
"Для эффективного обеспечения безопасности специальной схемы транзита необходимо принимать комплексные решения – от внедрения дополнительных мер технической безопасности до единого и комплексного реагирования ответственных ведомств на основе единого алгоритма. Наши службы должны своевременно получать и обмениваться информацией, а также действовать скоординированно для надлежащего управления рисками... Подобные инциденты повториться не могут", - приводит агентство слова Кондратовича.
Отмечается, что, по словам министра, скоро будет разработан комплексный алгоритм контроля за транзитом, который обеспечит единую координацию действий служб. По мнению МВД, необходимо пересмотреть финансирование, необходимое для контроля за транзитом.
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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