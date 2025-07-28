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В Мадриде ликвидировали опасную молодежную банду, сообщила полиция

В Мадриде ликвидировали опасную молодежную банду, сообщила полиция - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Мадриде ликвидировали опасную молодежную банду, сообщила полиция

Полиция Испании ликвидировала группировку "4 Chorros", считавшуюся одной из наиболее активных и жестоких ячеек банды Dominican Don't Play (DDP) в Мадриде,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T23:24+0300

2025-07-28T23:24+0300

2025-07-28T23:25+0300

испания

мадрид

банда

ликвидация

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МАДРИД, 28 июл — ПРАЙМ. Полиция Испании ликвидировала группировку "4 Chorros", считавшуюся одной из наиболее активных и жестоких ячеек банды Dominican Don't Play (DDP) в Мадриде, сообщили в понедельник в пресс-службе национальной полиции. "Сотрудники национальной полиции ликвидировали группировку Dominican Don't Play под названием "4 Chorros", которая базировалась в мадридском районе Карабаньчель и действовала на территории автономного сообщества Мадрид... Всего было задержано 11 человек, десять в Мадриде и один в провинции Леон", - говорится в пресс-релизе. По данным ведомства, операция началась в январе после нападения в Мадриде на мужчину, получившего необратимые травмы спинного мозга. Задержанных подозревают в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и участии в преступной организации. Следствие установило, что нападавшие открыли стрельбу по жертве на улице, а затем нанесли несколько ударов мачете по голове и рукам. Отмечается, что ликвидированная группировка пыталась установить контроль в районах, где базируются конкурирующие банды. Операция нанесла серьёзный удар по структуре DDP, но расследование продолжается, и возможны новые задержания.

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испания, мадрид, банда, ликвидация, полиция