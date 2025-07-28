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Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей
Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей - 28.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей
Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:54+0300
2025-07-28T13:54+0300
экономика
россия
михаил мишустин
правительство
материнство
дети
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ОМСК, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26 миллиардов выделено в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. Также Мишустин ознакомился с презентацией планов развития системы здравоохранения в регионе. Мишустин отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства. С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья". "За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 миллиардов рублей. Из которых уже свыше 26 миллиардов выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, правительство, материнство, дети
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, правительство, материнство, дети
13:54 28.07.2025
 
Мишустин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для детей и матерей

Мишустин: правительство направит 147 миллиардов рублей на охрану материнства

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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ОМСК, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26 миллиардов выделено в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. Также Мишустин ознакомился с презентацией планов развития системы здравоохранения в регионе.
Мишустин отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства. С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья".
"За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 миллиардов рублей. Из которых уже свыше 26 миллиардов выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинправительствоматеринстводети
 
 
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