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Медь слабо дешевеет в понедельник утром
Медь слабо дешевеет в понедельник утром - 28.07.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дешевеет в понедельник утром
Стоимость меди с началом новой недели умеренно дешевеет на неопределенности вокруг пошлин на металлы в торговом соглашении между США и ЕС, свидетельствуют... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:31+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди с началом новой недели умеренно дешевеет на неопределенности вокруг пошлин на металлы в торговом соглашении между США и ЕС, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.09 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11%, до 5,7785 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 9 769,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 635,5 долларов, стоимость цинка - на 0,7%, до 2 823,5 доллара. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Однако ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что договор США и ЕС не предусматривает отмену американских импортных пошлин в 50% на сталь и алюминий, при этом они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. "Как и в других соглашениях, например, с Японией, дьявол кроется в деталях, и металлы - уже одна из областей, вызывающих путаницу, но об этом стоит беспокоиться позже", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Tellimer Хаснина Малика (Hasnain Malik).
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медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Медь слабо дешевеет в понедельник утром
Цены на медь умеренно снижаются на неопределенности вокруг пошлин США на металлы
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди с началом новой недели умеренно дешевеет на неопределенности вокруг пошлин на металлы в торговом соглашении между США и ЕС, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.09 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11%, до 5,7785 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 9 769,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 635,5 долларов, стоимость цинка - на 0,7%, до 2 823,5 доллара.
Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
Однако ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что договор США и ЕС не предусматривает отмену американских импортных пошлин в 50% на сталь и алюминий, при этом они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.
"Как и в других соглашениях, например, с Японией, дьявол кроется в деталях, и металлы - уже одна из областей, вызывающих путаницу, но об этом стоит беспокоиться позже", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Tellimer Хаснина Малика (Hasnain Malik).
Золото слабо дорожает в понедельник