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Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа
Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа - 28.07.2025, ПРАЙМ
Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:12+0300
2025-07-28T20:12+0300
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политика
дмитрий медведев
дональд трамп
ультиматум
урегулирование
конфликт на украине
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной.Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается."Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!" - написал Медведев в соцсети Х.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву.
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дмитрий медведев, дональд трамп, ультиматум, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Ультиматум, урегулирование, Конфликт на Украине
Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа
Медведев о новом сроке Трампа для перемирия на Украине: это шаг к войне с США
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
"Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!" - написал Медведев в соцсети Х.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву.
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней