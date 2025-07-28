https://1prime.ru/20250728/medvedev-860037514.html

Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа

Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа - 28.07.2025, ПРАЙМ

Медведев отреагировал на новый ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T20:12+0300

2025-07-28T20:12+0300

2025-07-28T20:12+0300

политика

дмитрий медведев

дональд трамп

ультиматум

урегулирование

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_307:0:2962:1494_1920x0_80_0_0_39a1bb55fc2085923afe0ab74e21d270.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной.Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается."Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!" - написал Медведев в соцсети Х.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву.

https://1prime.ru/20250728/peremirie-860031552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, дональд трамп, ультиматум, урегулирование, конфликт на украине