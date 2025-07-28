Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250728/messendzher-860028943.html
"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах
"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах
"Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщили в пресс-службе мессенджера. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:05+0300
2025-07-28T14:05+0300
технологии
мессенджеры
vk
сбербанк
борьба с мошенниками
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщили в пресс-службе мессенджера. "Сбер" и компания VK - разработчик национального мессенджера - приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества. "Сбер" планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков", - сказано в релизе. Сейчас компании приступили к реализации пилотных проектов, и по их результатам "Сбер" и VK примут решение о более тесном сотрудничестве - например, интеграции антифрод-сервисов и взаимодействии операционных служб. Компании также планируют тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях. Как отметили в релизе, технические возможности "Сбера" позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250715/messendzher-859489046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мессенджеры, vk, сбербанк, борьба с мошенниками
Технологии, мессенджеры, VK, Сбербанк, борьба с мошенниками
14:05 28.07.2025
 
"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах

"Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, защищающие от мошенников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщили в пресс-службе мессенджера.
"Сбер" и компания VK - разработчик национального мессенджера - приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества. "Сбер" планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков", - сказано в релизе.
Сейчас компании приступили к реализации пилотных проектов, и по их результатам "Сбер" и VK примут решение о более тесном сотрудничестве - например, интеграции антифрод-сервисов и взаимодействии операционных служб. Компании также планируют тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях.
Как отметили в релизе, технические возможности "Сбера" позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Лето в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
15 июля, 10:08
 
ТехнологиимессенджерыVKСбербанкборьба с мошенниками
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала