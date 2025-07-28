https://1prime.ru/20250728/messendzher-860028943.html

"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах

"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Сбер" и VK внедрят технологии защиты от мошенников в мессенджер Мах

"Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщили в пресс-службе мессенджера. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T14:05+0300

2025-07-28T14:05+0300

2025-07-28T14:05+0300

технологии

мессенджеры

vk

сбербанк

борьба с мошенниками

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщили в пресс-службе мессенджера. "Сбер" и компания VK - разработчик национального мессенджера - приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества. "Сбер" планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков", - сказано в релизе. Сейчас компании приступили к реализации пилотных проектов, и по их результатам "Сбер" и VK примут решение о более тесном сотрудничестве - например, интеграции антифрод-сервисов и взаимодействии операционных служб. Компании также планируют тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях. Как отметили в релизе, технические возможности "Сбера" позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250715/messendzher-859489046.html

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технологии, мессенджеры, vk, сбербанк, борьба с мошенниками