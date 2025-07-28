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Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой - 28.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в частности, осмотрит госпиталь для ветеранов войн,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T00:19+0300
2025-07-28T00:19+0300
экономика
общество
россия
рф
омская область
михаил мишустин
михаил мурашко
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в частности, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ. "Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского и Госпиталь для ветеранов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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общество , россия, рф, омская область, михаил мишустин, михаил мурашко
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Омская область, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко
00:19 28.07.2025
 
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой

Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой и осмотрит госпиталь для ветеранов войн

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в частности, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ.
"Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского и Госпиталь для ветеранов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФОмская областьМихаил МишустинМихаил Мурашко
 
 
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