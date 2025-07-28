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Директор H&N заявил о готовности РФ наращивать экспорт молочной продукциии
Директор H&N заявил о готовности РФ наращивать экспорт молочной продукциии - 28.07.2025, ПРАЙМ
Директор H&N заявил о готовности РФ наращивать экспорт молочной продукциии
Россия может наращивать экспорт молочной продукции благодаря высокой степени самообеспеченности (86%) и растущему спросу на качественные молочные товары на... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T17:42+0300
2025-07-28T17:42+0300
2025-07-28T17:42+0300
экономика
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молоко
экспорт
молочная продукция
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия может наращивать экспорт молочной продукции благодаря высокой степени самообеспеченности (86%) и растущему спросу на качественные молочные товары на внешних рынках, заявил РИА Новости председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N, ранее "Данон Россия") Руслан Алисултанов. "Сегодня Россия обеспечивает себя молоком на 86%. Внутреннее производство покрывает спрос, и это дает нам возможность не только укреплять продовольственную безопасность внутри страны, но и расширять экспортную географию", – сказал Алисултанов. По его словам, молочная продукция уже поставляется на рынки СНГ, Китая, стран Ближнего Востока. Основной интерес за рубежом вызывают категории с длительным сроком хранения и устойчивым потребительским спросом — ультрапастеризованное молоко, безлактозные продукты, творог и глазированные сырки. "В Китае, где порядка 90% взрослого населения имеют непереносимость лактозы, безлактозная линейка востребована особенно. На Ближнем Востоке растет интерес к натуральной молочной продукции с халяль-сертификацией, соответствующей требованиям исламского стандарта", — пояснил собеседник агентства. По данным федерального центра "Агроэкспорт", в 2024 году экспорт молочной продукции из России достиг 438 миллионов долларов увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это 216 тысяч тонн против 203 тысяч тонн годом ранее, напомнил Алисултанов. "Мы ставим перед собой амбициозные задачи: обеспечить не только количественный рост экспорта, но и формирование устойчивого имиджа российского молока как качественного, безопасного и доступного продукта. Для этого мы инвестируем в модернизацию производств, прослеживаемость и адаптацию продукции под запросы конкретных рынков", — добавил он.
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россия, h&n, агроэкспорт, молоко, экспорт, молочная продукция
Экономика, РОССИЯ, H&N, Агроэкспорт, молоко, экспорт, молочная продукция
Директор H&N заявил о готовности РФ наращивать экспорт молочной продукциии
Алисултанов: Россия на 86% обеспечена молоком и готова наращивать экспорт продукции
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия может наращивать экспорт молочной продукции благодаря высокой степени самообеспеченности (86%) и растущему спросу на качественные молочные товары на внешних рынках, заявил РИА Новости председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N, ранее "Данон Россия") Руслан Алисултанов.
"Сегодня Россия обеспечивает себя молоком на 86%. Внутреннее производство покрывает спрос, и это дает нам возможность не только укреплять продовольственную безопасность внутри страны, но и расширять экспортную географию", – сказал Алисултанов.
По его словам, молочная продукция уже поставляется на рынки СНГ, Китая, стран Ближнего Востока. Основной интерес за рубежом вызывают категории с длительным сроком хранения и устойчивым потребительским спросом — ультрапастеризованное молоко, безлактозные продукты, творог и глазированные сырки.
"В Китае, где порядка 90% взрослого населения имеют непереносимость лактозы, безлактозная линейка востребована особенно. На Ближнем Востоке растет интерес к натуральной молочной продукции с халяль-сертификацией, соответствующей требованиям исламского стандарта", — пояснил собеседник агентства.
По данным федерального центра "Агроэкспорт", в 2024 году экспорт молочной продукции из России достиг 438 миллионов долларов увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это 216 тысяч тонн против 203 тысяч тонн годом ранее, напомнил Алисултанов.
"Мы ставим перед собой амбициозные задачи: обеспечить не только количественный рост экспорта, но и формирование устойчивого имиджа российского молока как качественного, безопасного и доступного продукта. Для этого мы инвестируем в модернизацию производств, прослеживаемость и адаптацию продукции под запросы конкретных рынков", — добавил он.
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