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В Хабаровском крае разрушился объездной мост - 28.07.2025, ПРАЙМ
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В Хабаровском крае разрушился объездной мост
В Хабаровском крае разрушился объездной мост - 28.07.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае разрушился объездной мост
Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T04:14+0300
2025-07-28T04:14+0300
бизнес
россия
хабаровский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 7.15 (0.15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке с 60-го по 105-й километр", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства транспорта. В субботу минтранс региона объявил, что участок с 60-го по 105-й километр дороги "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" закрыли для движения автобусов и грузовых транспортных средств. По данным министерства, специалисты устраняли последствия циклона, прошедшего в ночь с пятницы на субботу на участке от Селихино до Ягодного. К вечеру субботы там смонтировали водопропускные трубы, движение восстановили.
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бизнес, россия, хабаровский край
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край
04:14 28.07.2025
 
В Хабаровском крае разрушился объездной мост

Объездной мост между селом Селихино и Николаевском-на-Амуре разрушен паводком

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
"В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 7.15 (0.15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке с 60-го по 105-й километр", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства транспорта.
В субботу минтранс региона объявил, что участок с 60-го по 105-й километр дороги "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" закрыли для движения автобусов и грузовых транспортных средств. По данным министерства, специалисты устраняли последствия циклона, прошедшего в ночь с пятницы на субботу на участке от Селихино до Ягодного. К вечеру субботы там смонтировали водопропускные трубы, движение восстановили.
 
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