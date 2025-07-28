https://1prime.ru/20250728/nis-860039636.html

США отложили санкции против российско-сербской NIS, сообщили в Сербии

США отложили санкции против российско-сербской NIS, сообщили в Сербии - 28.07.2025, ПРАЙМ

США отложили санкции против российско-сербской NIS, сообщили в Сербии

Минфин США в пятый раз отложил применение санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T21:45+0300

2025-07-28T21:45+0300

2025-07-28T21:52+0300

политика

nis

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg

БЕЛГРАД, 28 июл – ПРАЙМ. Минфин США в пятый раз отложил применение санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в этот раз на 30 дней, сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.Российско-сербская компания 18 июля в пятый раз запросила минфин США об отсрочке введения санкций. Правительство Сербии запросило минфин США об отсрочке санкций в отношении компании на 180 дней."Отложено введение санкций против NIS на 30 дней!"- написала Джедович-Ханданович в соцсети.NIS 26 июня получил четвертую временную лицензию на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций до 29 июля."Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути."Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров"."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://1prime.ru/20250724/serbiya--859881194.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

nis, минфин сша