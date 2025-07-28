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Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений

Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений - 28.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал главные плюсы участия в программе долгосрочных сбережений

В России действует программа долгосрочных сбережений, в ней могут принять участие все граждане страны для накопления средств. О ее плюсах агентству "Прайм"... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T02:02+0300

2025-07-28T02:02+0300

2025-07-28T02:02+0300

экономика

финансы

нпф

россия

пенсия

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В России действует программа долгосрочных сбережений, в ней могут принять участие все граждане страны для накопления средств. О ее плюсах агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Программа долгосрочных сбережений заработала в 2024 году. Участие в ней абсолютно добровольное. При желании гражданин может заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Государство активно поддерживает россиян, участвующих в такой программе.Во-первых, все средства (как сумма добровольных взносов, так и доход от их инвестирования) на счете застрахованы в сумме до 2,8 млн рублей. Причем максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства денег.Во-вторых, если сумма взносов составляет от двух тысяч рублей в год, государство будет софинансировать их в течение десяти лет с момента внесения первого взноса.При определении параметров софинансирования учитывается среднемесячный доход вкладчика. Если он не превышает 80 тысяч рублей, то сумма софинансирования равна сумме добровольных взносов. В случае, когда среднемесячный доход вкладчика от 80 000,01 рубля до 150 000 рублей, то сумма софинансирования равна половине суммы добровольных взносов. При среднемесячном доходе вкладчика более 150 000 рублей сумма софинансирования составит четверть суммы добровольных взносов. Максимальная сумма софинансирования — 36 000 рублей.Например, гражданин с ежемесячной зарплатой в 67 тысяч рублей принимает решение перечислять три тысячи рублей ежемесячно в качестве взноса по программе долгосрочных сбережений. В таком случае за год гражданин внесет 36 тысяч рублей (3 тысячи рублей в месяц * 12 месяцев = 36 тысяч рублей). Государство в приведенном примере осуществит софинансирование всей внесенной суммы, то есть на следующий год за годом внесения добровольного взноса будет добавлено на счёт гражданина еще 36 тысяч рублей: эти средства, по сути, присоединятся к добровольным взносам гражданина.В-третьих, у участников программы есть возможность получить налоговый вычет.Если у гражданина есть сформированные пенсионные накопления, то при желании их можно перевести на счет долгосрочных сбережений. Впоследствии за счет средств долгосрочных сбережений могут быть назначены периодические или единовременные выплаты.Право на получение периодической выплаты по договору долгосрочных сбережений участники имеют при наличии хотя бы одного из двух условий:Есть ситуации, когда сформированные долгосрочные сбережения можно забрать досрочно. Например, при необходимости оплаты дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.В случае смерти гражданина сбережения передаются по наследству. Это возможно, когда смерть участника программы долгосрочных сбережений наступила до назначения ему периодических выплат по договору долгосрочных сбережений, либо смерть участника программы долгосрочных сбережений наступила после назначения ему срочных периодических выплат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, нпф, россия, пенсия, программа долгосрочных сбережений