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СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня - 28.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня - 28.07.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
Переговоры о прекращении огня в пограничном конфликте начались между главами правительств Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии Куала-Лумпуре при... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T11:04+0300
2025-07-28T11:04+0300
политика
таиланд
камбоджа
малайзия
переговоры
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БАНГКОК, 28 июл – ПРАЙМ. Переговоры о прекращении огня в пограничном конфликте начались между главами правительств Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, сообщает в понедельник газета The Star. "Долгожданная мирная встреча лидеров Малайзии, Таиланда и Камбоджи официально началась в 15.15 в понедельник (10.15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana (в Куала-Лумпуре – ред.)", - сообщает издание с места события. "Закрытая встреча проходит под председательством премьер-министра (Малайзии – ред.) Анвара Ибрагима, в ней также принимают участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай", - говорится в сообщении. Газета сообщает, что на переговорах также присутствуют в качестве наблюдателей посол США в Малайзии Эдгард Д. Каган и посол КНР в Малайзии Оуян Юйцзин.
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таиланд, камбоджа, малайзия, переговоры
Политика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, МАЛАЙЗИЯ, переговоры
11:04 28.07.2025
 
СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

The Star: в Малайзии начались переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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БАНГКОК, 28 июл – ПРАЙМ. Переговоры о прекращении огня в пограничном конфликте начались между главами правительств Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, сообщает в понедельник газета The Star.
"Долгожданная мирная встреча лидеров Малайзии, Таиланда и Камбоджи официально началась в 15.15 в понедельник (10.15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana (в Куала-Лумпуре – ред.)", - сообщает издание с места события.
"Закрытая встреча проходит под председательством премьер-министра (Малайзии – ред.) Анвара Ибрагима, в ней также принимают участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай", - говорится в сообщении.
Газета сообщает, что на переговорах также присутствуют в качестве наблюдателей посол США в Малайзии Эдгард Д. Каган и посол КНР в Малайзии Оуян Юйцзин.
Бангкок, Таиланд
Таиланд подтвердил готовность заключить перемирие с Камбоджей
26 июля, 22:21
 
ПолитикаТАИЛАНДКАМБОДЖАМАЛАЙЗИЯпереговоры
 
 
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