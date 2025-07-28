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СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня - 28.07.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о начале переговоров Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

Переговоры о прекращении огня в пограничном конфликте начались между главами правительств Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии Куала-Лумпуре при... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T11:04+0300

2025-07-28T11:04+0300

2025-07-28T11:04+0300

политика

таиланд

камбоджа

малайзия

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БАНГКОК, 28 июл – ПРАЙМ. Переговоры о прекращении огня в пограничном конфликте начались между главами правительств Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, сообщает в понедельник газета The Star. "Долгожданная мирная встреча лидеров Малайзии, Таиланда и Камбоджи официально началась в 15.15 в понедельник (10.15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana (в Куала-Лумпуре – ред.)", - сообщает издание с места события. "Закрытая встреча проходит под председательством премьер-министра (Малайзии – ред.) Анвара Ибрагима, в ней также принимают участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай", - говорится в сообщении. Газета сообщает, что на переговорах также присутствуют в качестве наблюдателей посол США в Малайзии Эдгард Д. Каган и посол КНР в Малайзии Оуян Юйцзин.

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таиланд, камбоджа, малайзия, переговоры