https://1prime.ru/20250728/peregovory-860026099.html

В Кремле ждут реакции Украины на предложение о создании рабочих групп

В Кремле ждут реакции Украины на предложение о создании рабочих групп - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле ждут реакции Украины на предложение о создании рабочих групп

РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:43+0300

2025-07-28T12:43+0300

2025-07-28T12:43+0300

политика

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украина

дмитрий песков

переговоры

стамбул

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. "Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли ответ Киева по поводу предложения РФ создать рабочие группы, которое прозвучало на третьем раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры, стамбул