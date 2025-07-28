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Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:10+0300
2025-07-28T16:10+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — заявил Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Трамп заявил о сокращении крайнего срока для достижения перемирия до 10-12 дней
ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
"Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — заявил Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине