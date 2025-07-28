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Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:10+0300
2025-07-28T16:39+0300
политика
сша
дональд трамп
россия
украина
перемирие
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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — заявил Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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сша, дональд трамп, россия, украина, перемирие
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
16:10 28.07.2025 (обновлено: 16:39 28.07.2025)
 
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней

Трамп заявил о сокращении крайнего срока для достижения перемирия до 10-12 дней

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
"Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — заявил Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Котировки, сток
Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине
15:10
 
ПолитикаСШАДональд ТрампРОССИЯУКРАИНАперемирие
 
 
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