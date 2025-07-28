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Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней

Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ

Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T16:10+0300

2025-07-28T16:10+0300

2025-07-28T16:39+0300

политика

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дональд трамп

россия

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перемирие

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ВАШИНГТОН, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — заявил Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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сша, дональд трамп, россия, украина, перемирие