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Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР - 28.07.2025, ПРАЙМ

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T05:32+0300

2025-07-28T05:32+0300

2025-07-28T05:32+0300

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ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы. Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на двух языках - русском и корейском. Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован 29 июля в 9.00 по местному времени (3.00 мск). В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.

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россия, мировая экономика, кндр, пхеньян, рф, александр козлов, мария захарова, минприроды, аэропорт шереметьево, росавиация