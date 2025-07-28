https://1prime.ru/20250728/phenjan-860018555.html
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР - 28.07.2025, ПРАЙМ
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T05:32+0300
2025-07-28T05:32+0300
2025-07-28T05:32+0300
россия
мировая экономика
кндр
пхеньян
рф
александр козлов
мария захарова
минприроды
аэропорт шереметьево
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860018555.jpg?1753669942
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы.
Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.
Во время полета все объявления делались на двух языках - русском и корейском.
Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован 29 июля в 9.00 по местному времени (3.00 мск).
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
кндр
пхеньян
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, кндр, пхеньян, рф, александр козлов, мария захарова, минприроды, аэропорт шереметьево, росавиация
РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, Пхеньян, РФ, Александр Козлов, Мария Захарова, Минприроды, аэропорт Шереметьево, Росавиация
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в КНДР
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9.30 по местному времени
ПХЕНЬЯН, 28 июл - ПРАЙМ. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы.
Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19.30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.
Во время полета все объявления делались на двух языках - русском и корейском.
Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован 29 июля в 9.00 по местному времени (3.00 мск).
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.