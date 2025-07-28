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Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней
Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней - 28.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T19:09+0300
2025-07-28T19:09+0300
политика
сша
дональд трамп
пошлины
россия
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на Украине, понимая очевидную неэффективность такого давления на Россию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Думаю, в реальности этого не произойдет. Он сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему (отрицательному для страны - ред.) не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета. Если это все-таки произойдет, его главная стратегия по отрыву России от Китая потерпит крах", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что угрозы Трампа - конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить "ястребам" американской политики и СМИ, в которых он пытается создать образ "нового Рейгана", а также иметь пространство для маневров в отношениях с Россией.
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сша, дональд трамп, пошлины, россия
Политика, США, Дональд Трамп, пошлины, РОССИЯ
19:09 28.07.2025
 
Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней

Эксперт: Трамп едва ли введет пошлины против РФ по истечении срока в 10-12 дней

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт пошлины против РФ и ее торговых партнеров по истечении нового срока в 10-12 дней, определенного им для перемирия на Украине, понимая очевидную неэффективность такого давления на Россию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
"Думаю, в реальности этого не произойдет. Он сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему (отрицательному для страны - ред.) не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета. Если это все-таки произойдет, его главная стратегия по отрыву России от Китая потерпит крах", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что угрозы Трампа - конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить "ястребам" американской политики и СМИ, в которых он пытается создать образ "нового Рейгана", а также иметь пространство для маневров в отношениях с Россией.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Трамп сократит срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
16:10
 
ПолитикаСШАДональд ТрамппошлиныРОССИЯ
 
 
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