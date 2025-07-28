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Мерц оценил ущерб экономике Германии от пошлин США

Мерц оценил ущерб экономике Германии от пошлин США - 28.07.2025, ПРАЙМ

Мерц оценил ущерб экономике Германии от пошлин США

Несмотря на соглашение ЕС в США, введение 15-процентной пошлины на экспорт нанесет значительный ущерб немецкой экономике, заявил канцлер Германии Фрдрих Мерц во | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T20:30+0300

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экономика

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БЕРЛИН, 28 июл - ПРАЙМ. Несмотря на соглашение ЕС в США, введение 15-процентной пошлины на экспорт нанесет значительный ущерб немецкой экономике, заявил канцлер Германии Фрдрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Я не удовлетворен этим результатом в смысле "всё хорошо как оно есть". Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин", - сказал Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого кабмина. Канцлер отметил, что он заранее ожидал "асимметричное" соглашение, а страны ЕС, при необходимости, готовы были "вступить в более серьезный конфликт" с США по вопросам торговой политики. "Пошлины, которые выдвигались до сих пор, были местами в два раза выше, чем те, которые были согласованы в Шотландии. Но я совершенно ясно осознаю, что пошлины, которые теперь остаются - а это в первую очередь 15% по сравнению с нулевыми процентами на импорт в Европейский союз - представляют собой значительную нагрузку для ориентированной на экспорт экономики Федеративной Республики Германия", - пояснил Мерц. Он выразил уверенность, что последствия этой торговой политики станут заметны и в самих США, а пошлины в дальнейшем приведут не только к росту инфляции, но и в целом негативно скажутся на трансатлантической торговле. "Эти пошлины, по моему глубокому убеждению, не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки", - добавил Мерц. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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фридрих мерц, германия, ущерб, пошлины, сша